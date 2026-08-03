Затримання директора CEO Club Карчука у Польщі: українець міг стати жертвою викрадення персональних даних, - ЗМІ

Затриманий в Польщі за нібито викрадення партії велосипедів директор CEO Club Ukraine Дмитро Карчук міг стати жертвою поширеної в Євросоюзі схеми шахрайства з вантажами та підробленими транспортними документами.

Про це йдеться в матеріалі "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

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Версія слідства та захисту

Видання нагадало, що Карчука затримали 28 липня на одному з пунктів пропуску на українсько-польському кордоні при в'їзді до Євросоюзу. Підставою для затримання став європейський ордер на арешт, виданий німецькими правоохоронцями.

За версією слідства, у 2024 році Карчук, видаючи себе за представника транспортної компанії, нібито викрав зі складу в Німеччині близько 200 електровелосипедів. Загальну вартість викраденого вантажу оцінюють приблизно у 127 тис. євро.

Захист Карчука заявляє, що директор CEO Club Ukraine не має жодного стосунку до цієї справи і навіть фізично не міг бути на місці вчинення правопорушення, адже перебував в Україні.

Одна із версій - незаконне використання персональних даних Карчука

Однією з версій, яку перевіряє захист, є помилкова ідентифікація особи або незаконне використання персональних даних чи документів Карчука третіми особами.

За попередньою версією, озвученою президентом CEO Club Ukraine Сергієм Гайдайчуком, Карчук міг стати черговою жертвою поширеної в Євросоюзі схеми шахрайства з вантажами та підробленими транспортними документами.

За даними німецького страховика HDI Global, шахраї найчастіше використовують:

підроблені транспортні ліцензії;

фальшиві страхові поліси;

викрадені або скопійовані номери автомобілів;

підроблені чи викрадені документи, що посвідчують особу;

вантажівки, зовні схожі на транспорт справжнього перевізника.

У HDI також зазначають, що документи, якими користуються фальшиві перевізники, можуть бути як підробленими, так і викраденими. Це стосується, зокрема, і водійських посвідчень.

Журналісти зауважують, що у випадку Карчука це важлива деталь, оскільки він не має водійського посвідчення відповідної категорії, яке, за матеріалами справи, використовували для отримання та перевезення товару.

"Тому найімовірнішим виглядає інший сценарій, де зловмисники могли виготовити підроблений документ, використавши ім'я Карчука і, можливо, інші його персональні дані. До такого документа могли додати фотографію фактичного водія та вказати потрібну категорію, яка дозволяла керувати вантажівкою", - йдеться у статті.

У 2025 році Нацполіція розслідувала діяльність злочинного угрупування, яке виготовляло паспорти, водійські посвідчення та посвідки на проживання українського й іноземного зразка, зокрема документів Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії та Молдови. Підробки з голограмами продавали через телеграм-канали й надсилали поштою, у тому числі за кордон. Загалом правоохоронці задокументували 255 фактів їх виготовлення та збуту.

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Наскільки поширене вантажне шахрайство

У червні 2026 року Асоціація із захисту транспортних активів (TAPA) зафіксувала 2181 інцидент викрадення вантажів. Найбільше випадків в Німеччині – 440, Італії – 320 та Іспанії – 280. Більшість таких злочинів становлять звичайні крадіжки з вантажівок, причепів або складів.

Водночас шахрайське отримання вантажу, коли зловмисники видають себе за законного водія чи перевізника та забирають товар за підробленими документами, трапляється значно рідше. У червні TAPA окремо віднесла до цієї категорії лише чотири випадки.

Однак, як зазначається, саме з такою схемою був пов'язаний найбільший за сумою інцидент місяця. 9 червня на об'єкті морської логістики в Гамбурзі шахраї забрали партію карбіду вольфраму вартістю 1,18 млн євро.

Журналісти вказують на ще один поширений варіант викрадення вантажів через підробку документів. Шахраї можуть заходити на онлайн-біржу вантажних перевезень під виглядом реальної логістичної компанії, брати замовлення, приїжджати до відправника, забирати вантаж, але не доставляти його отримувачу, а перепродавати.

Так, навесні цього року суд Дюссельдорфа виніс вирок чотирьом учасникам організованого злочинного угруповання, яке викрадало вантажі, видаючи себе за відому логістичну компанію з Бремена. Злочинці використовували дані реальної компанії на онлайн-біржі вантажних перевезень та ідентичну електронну пошту, замінивши в кінці німецький домен .de на .com.

Зазначається, що цього виявилося достатньо, щоб видавати себе за працівників справжньої транспортної компанії, отримувати замовлення на перевезення та забирати вантажі безпосередньо у відправників. Угруповання привласнювало молочні продукти, соки, шоколад, побутову хімію та сталь.

Після завантаження товар не доставляли за призначенням, а продавали оптом за заниженими цінами. Отримані кошти шахраї виводили через фіктивну компанію.

Що передувало?

МЗС України вимагає термінового консульського доступу до затриманого в Польщі за нібито "крадіжку велосипедів" директора бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитра Карчука.

Напередодні польські ЗМІ повідомили, що на прикордонному переході "Будомеж" польські прикордонники затримали 35-річного українця, якого розшукували німецькі органи влади на підставі європейського ордера на арешт.

Йдеться про директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука.

Чоловіка звинувачують у крадіжці 171 електровелосипеда загальною вартістю понад пів мільйона злотих.

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