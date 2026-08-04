Консул України відвідав затриманого в Польщі директора CEO Club Карчука: він заперечує обвинувачення
Консул Генерального консульства України в Любліні відвідав директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого утримують у пенітенціарному закладі в польському Перемишлі за запитом німецьких правоохоронців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
Карчук не визнає своєї вини
За інформацією МЗС, під час зустрічі Дмитро Карчук не висловлював скарг на умови тримання чи ставлення з боку адміністрації установи.
Водночас він заявив, що не визнає своєї причетності до інкримінованого правопорушення та має намір оскаржувати рішення німецького слідства через своїх адвокатів.
Україна контролює дотримання його прав
Після зустрічі із затриманим український консул окремо поспілкувався з керівництвом пенітенціарного закладу, обговоривши питання дотримання прав громадянина України відповідно до польського законодавства та норм міжнародного права.
Крім того, посольство України в Німеччині направило запит до німецької сторони щодо деталей справи та заявило про готовність сприяти адвокатам у захисті прав Карчука.
У Німеччині підозрюють його у викраденні електровелосипедів
- Нагадаємо, Дмитра Карчука затримали 28 липня на пункті пропуску "Будомеж" на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною. За версією німецького слідства, у 2024 році він нібито використав підроблені транспортні документи та видавав себе за працівника логістичної компанії, щоб заволодіти 171 електровелосипедом загальною вартістю понад 126 тисяч євро. Водночас президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук припускає, що персональні дані Карчука могли використати шахраї, які й здійснили викрадення товару.
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