Внаслідок російського удару по Харкову загинув волонтер із Польщі

Унаслідок російської атаки по Харкову загинув польський волонтер Марек Русек-Вольський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Польщі Мацея Вевюра.

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Підтвердження загибелі волонтера

У польському МЗС підтвердили смерть громадянина Польщі та висловили співчуття його родині. Також зазначено, що близьким надають необхідну консульську допомогу.

"З великим сумом підтверджуємо загибель польського волонтера, який був убитий в Україні внаслідок російських військових операцій. Висловлюємо найглибші співчуття його близьким", - йдеться у повідомленні.

Раніше про загибель повідомили представники організації Razem dla Ukrainy, адміністратором якої був Русек-Вольський. За їхніми даними, він загинув 27 липня.

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Допомога Україні та останні поїздки

Волонтер із 2023 року регулярно приїжджав в Україну з гуманітарними місіями. Він доставляв їжу, корм для тварин та іншу допомогу жителям прифронтових територій, зокрема на Харківщині.

Для організації поїздок він збирав кошти та гуманітарні вантажі, наголошуючи на важливості прямої допомоги людям.

Незадовго до загибелі Русек-Вольський повідомляв про участь в евакуації тіл загиблих цивільних та писав, що був свідком ударів російських безпілотників по мирних мешканцях.

Раніше ЦензорНЕТ писав про те, що внаслідок атаки РФ на Київ 1 серпня загинула 25-річна парамедикиня "Госпітальєрів" Єва Ройтер.