15 лет тюрьмы получил предатель, который по заказу ГРУ корректировал удары по Харькову летом 2023 года
На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, еще один агент российской военной разведки был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Сотрудники СБУ разоблачили его в июле 2023 года при корректировке ракетных ударов по Харькову, сообщает Цензор.НЕТ.
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Как установило расследование, наведением вражеских обстрелов занимался завербованный рашистами местный безработный.
В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда публиковал антиукраинские сообщения в различных чатах Telegram-каналов.
После вербовки злоумышленник поэтапно обходил прифронтовый город, чтобы выявить, зафиксировать и передать куратору из РФ геолокации пунктов временного базирования украинских войск.
Параллельно с этим предатель пытался отследить расположение и техническое состояние оборонных производств, железнодорожных станций и вагонных депо.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.
В ходе обысков у задержанного были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным в государственной измене.
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