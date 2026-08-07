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Новости Осуждение корректировщика
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15 лет тюрьмы получил предатель, который по заказу ГРУ корректировал удары по Харькову летом 2023 года

15 лет тюрьмы получил предатель, который корректировал удары по Харькову

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, еще один агент российской военной разведки был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ разоблачили его в июле 2023 года при корректировке ракетных ударов по Харькову, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как установило расследование, наведением вражеских обстрелов занимался завербованный рашистами местный безработный.

В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда публиковал антиукраинские сообщения в различных чатах Telegram-каналов.

После вербовки злоумышленник поэтапно обходил прифронтовый город, чтобы выявить, зафиксировать и передать куратору из РФ геолокации пунктов временного базирования украинских войск.

Параллельно с этим предатель пытался отследить расположение и техническое состояние оборонных производств, железнодорожных станций и вагонных депо.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

В ходе обысков у задержанного были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным в государственной измене.

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Автор: 

россия (89109) Харьков (8225) ГРУ (120) Харьковская область (3047) Харьковский район (1050)
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