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Новости Государственная измена Осуждение корректировщика
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15 лет тюрьмы получила информаторша, которая укрывала оккупанта и "сливала" ему позиции ВСУ в Донецкой области. ФОТО

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, еще одна вражеская информаторша была приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленница укрывала российского военного, а также по его указаниям вела огонь по Силам обороны в прифронтовом Лимане, сообщает Цензор.НЕТ.

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Контрразведчики СБУ задержали агентку еще в мае этого года на востоке Украины. При этом в ходе спецоперации украинские военные ликвидировали военнослужащего РФ, которому она обеспечивала укрытие.

Далее оккупант привлек злоумышленницу к корректировке вражеского огня. В частности, она передавала российскому боевику известные ей места нахождения украинских защитников. Захватчик по рации докладывал их координаты своему подразделению для корректировки обстрелов.

Как выяснило расследование, задание врага выполняла завербованная захватчиками 58-летняя местная безработная. Во время одного из штурмов на окраине города проник российский военный с позывным "Шаман" и установил с ней связь. Впоследствии женщина стала прятать его в пустом соседнем доме.

По материалам Службы безопасности суд признал фигурантку виновной.

Ей назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

опр

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Автор: 

СБУ (21307) Донецкая область (12932)
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Топ комментарии
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У Дубровского с Машей била связь чєрєз дупло.
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29.07.2026 15:41 Ответить
+6
Курва здохне в тюрмі якщо її там не повісять. рузкій мір дуже сильно застряг в голові ватниці.
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29.07.2026 15:31 Ответить
+4
Непокарані ждуни-коригувальники з 2014 року, сприяли війні ****** проти України!
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29.07.2026 15:28 Ответить

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