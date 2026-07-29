15 лет тюрьмы получила информаторша, которая укрывала оккупанта и "сливала" ему позиции ВСУ в Донецкой области. ФОТО
На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, еще одна вражеская информаторша была приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Злоумышленница укрывала российского военного, а также по его указаниям вела огонь по Силам обороны в прифронтовом Лимане, сообщает Цензор.НЕТ.
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Контрразведчики СБУ задержали агентку еще в мае этого года на востоке Украины. При этом в ходе спецоперации украинские военные ликвидировали военнослужащего РФ, которому она обеспечивала укрытие.
Далее оккупант привлек злоумышленницу к корректировке вражеского огня. В частности, она передавала российскому боевику известные ей места нахождения украинских защитников. Захватчик по рации докладывал их координаты своему подразделению для корректировки обстрелов.
Как выяснило расследование, задание врага выполняла завербованная захватчиками 58-летняя местная безработная. Во время одного из штурмов на окраине города проник российский военный с позывным "Шаман" и установил с ней связь. Впоследствии женщина стала прятать его в пустом соседнем доме.
По материалам Службы безопасности суд признал фигурантку виновной.
Ей назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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