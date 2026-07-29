15 років тюрми отримала інформаторка, яка переховувала окупанта і "зливала" йому позиції ЗСУ на Донеччині. ФОТО

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримала ще одна ворожа інформаторка.

Зловмисниця переховувала російського військового, а також за його вказівками наводила вогонь по Силах оборони у прифронтовому Лимані, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Контррозвідники СБУ затримали агентку ще у травні цього року на сході України. Водночас під час спецоперації українські воїни ліквідували військового РФ, якому вона забезпечувала схованку.

Далі окупант залучив зловмисницю до коригування ворожого вогню. Зокрема, вона передавала російському бойовику відомі їй місця знаходження українських захисників. Загарбник по рації доповідав їх координати своєму підрозділу для коригування обстрілів.

Як з'ясувало розслідування, завдання ворога виконувала завербована загарбниками 58-річна місцева безробітна. Під час одного зі штурмів на околиці міста проник російський військовий із позивним "Шаман" і встановив із нею зв'язок. Згодом жінка стала ховати його в порожньому сусідньому будинку.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав фігурантку винною.

Їй призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено один із найбільших НПЗ РФ - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез": палає установка первинної переробки, - СБУ