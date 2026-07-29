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Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Уражено один із найбільших НПЗ РФ - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез": палає установка первинної переробки, - СБУ

удар по заводу в Пермському краї

Служба безпеки України успішно уразила інфраструктуру НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованого на відстані понад 1500 км від України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Атака на "Лукойл-Пермнафтооргсинтез"

Спецоперацію проведено на виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

Лукойл-Пермнафтооргсинтез - один із найбільших нафтопереробних заводів РФ потужністю майже 13 млн тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Пожежа на НПЗ у Пермі виникла після "прильоту" безпілотників. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти - один із ключових технологічних об'єктів підприємства.

Також дивіться: Дрони атакували Рязанський НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

Зниження воєнно-економічного потенціалу РФ

"Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії. Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету рф, з якого фінансується війна проти України", - наголошують у СБУ.

Читайте: Уражено комбінат "Пріоритет" в Удмуртії та склади окупантів у Криму й на Луганщині, - Генштаб

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що логістичний центр Wildberries палає під Рязанню після атаки дронів.
  • Також ЗМІ повідомляли, що дрони атакували Рязанський НПЗ.

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НПЗ (738) СБУ (12757) Удари по РФ (1163) Перм (9)
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Топ коментарі
+12
Дякуємо СБУ!!!
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29.07.2026 13:36 Відповісти
+7
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!!!
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29.07.2026 13:40 Відповісти
+6
Та вони їм потрібні - ці НПЗ - казали шо будуть переходити на пердячий пар
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29.07.2026 13:42 Відповісти

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