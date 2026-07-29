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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони атакували Рязанський НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

Рязанський НПЗ атаковано під час дронової атаки на російський регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Як зазначається, уранці 29 липня моніторинговий канал Exilenova+ оприлюднив відео, на якому видно задимлення над промисловим підприємством та чути звуки стрілянини із автоматичної зброї.

Новий удар по НПЗ

Проаналізувавши відеозаписи, OSINT-аналітик видання ASTRA встановив, що під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод, над територією якого піднімається дим.

нпз рязань
нпз рязань

Окрім цього, за даними OSINT-аналізу ASTRA, після ранкової атаки під Рязанню також палає склад Wildberries. Губернатор Рязанської області підтвердив займання "на промислових територіях" унаслідок атаки безпілотників, проте не уточнив назви та типи об'єктів. За його інформацією, поранення дістали 6 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після атаки українських дронів Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу, - росЗМІ

Що про уражений об'єкт відомо?

Рязанський НПЗ підпорядковується ПАО "Роснефть" і є одним із найбільших підприємств нафтопереробки в РФ. Раніше завод уже неодноразово ставав ціллю українських атак. Як повідомляло агентство Reuters, після удару 15 травня підприємство повністю зупиняло свою роботу.

Також читайте: "Захист не врятував": дрони ССО пробили антидронові сітки на Тюменському НПЗ

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НПЗ (738) Рязань (30) Удари по РФ (1159)
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Топ коментарі
+7
москва буде їздити на Євро-2. Але це не точно. Може і на Євро-1,5.
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29.07.2026 08:19 Відповісти
+4
почему не горят озон и яндекс?
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29.07.2026 08:48 Відповісти
+3
Та й на собаках не зможуть..бо з'їдять..
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29.07.2026 08:29 Відповісти

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