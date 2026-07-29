Дрони атакували Рязанський НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

Рязанський НПЗ атаковано під час дронової атаки на російський регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Як зазначається, уранці 29 липня моніторинговий канал Exilenova+ оприлюднив відео, на якому видно задимлення над промисловим підприємством та чути звуки стрілянини із автоматичної зброї.

Новий удар по НПЗ

Проаналізувавши відеозаписи, OSINT-аналітик видання ASTRA встановив, що під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод, над територією якого піднімається дим.





Окрім цього, за даними OSINT-аналізу ASTRA, після ранкової атаки під Рязанню також палає склад Wildberries. Губернатор Рязанської області підтвердив займання "на промислових територіях" унаслідок атаки безпілотників, проте не уточнив назви та типи об'єктів. За його інформацією, поранення дістали 6 осіб.

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Що про уражений об'єкт відомо?

Рязанський НПЗ підпорядковується ПАО "Роснефть" і є одним із найбільших підприємств нафтопереробки в РФ. Раніше завод уже неодноразово ставав ціллю українських атак. Як повідомляло агентство Reuters, після удару 15 травня підприємство повністю зупиняло свою роботу.

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