Логістичний центр Wildberries палає під Рязанню після атаки дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Рязанню після атаки дронів палає логістичний центр Wildberries.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Перші деталі

Очевидці оприлюднили кадри з густим димом над промисловим об'єктом, що спалахнув унаслідок атаки БПЛА.







Проаналізувавши фото з місця події, OSINT-аналітик видання ASTRA встановив, що пожежа охопила сортувальний комплекс Wildberries. Об'єкт розташований на території індустріального парку "Рязанський" біля села Тюшеве Рязанського району. Цей сортувальний центр також відомий під назвою "Рязань: Тюшевська".

Раніше у Wildberries офіційно повідомляли про тимчасове обмеження його роботи та евакуацію персоналу.





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Обмеження роботи сортирувального комплексу

"Доступ до СК "Рязань: Тюшевська" тимчасово обмежено. Будь ласка, поки що не приїжджайте на склад. Додатково повідомимо, коли роботу буде відновлено", - повідомили на офіційному порталі Wildberries.

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