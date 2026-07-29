Логістичний центр Wildberries палає під Рязанню після атаки дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Рязанню після атаки дронів палає логістичний центр Wildberries.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.
Перші деталі
Очевидці оприлюднили кадри з густим димом над промисловим об'єктом, що спалахнув унаслідок атаки БПЛА.
Проаналізувавши фото з місця події, OSINT-аналітик видання ASTRA встановив, що пожежа охопила сортувальний комплекс Wildberries. Об'єкт розташований на території індустріального парку "Рязанський" біля села Тюшеве Рязанського району. Цей сортувальний центр також відомий під назвою "Рязань: Тюшевська".
Раніше у Wildberries офіційно повідомляли про тимчасове обмеження його роботи та евакуацію персоналу.
Обмеження роботи сортирувального комплексу
"Доступ до СК "Рязань: Тюшевська" тимчасово обмежено. Будь ласка, поки що не приїжджайте на склад. Додатково повідомимо, коли роботу буде відновлено", - повідомили на офіційному порталі Wildberries.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль