УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12684 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
8 790 28

Логістичний центр Wildberries палає під Рязанню після атаки дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Рязанню після атаки дронів палає логістичний центр Wildberries.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

Очевидці оприлюднили кадри з густим димом над промисловим об'єктом, що спалахнув унаслідок атаки БПЛА.

Горить Wildberries в Рязані
Горить Wildberries в Рязані
Горить Wildberries в Рязані

Проаналізувавши фото з місця події, OSINT-аналітик видання ASTRA встановив, що пожежа охопила сортувальний комплекс Wildberries. Об'єкт розташований на території індустріального парку "Рязанський" біля села Тюшеве Рязанського району. Цей сортувальний центр також відомий під назвою "Рязань: Тюшевська".

Раніше у Wildberries офіційно повідомляли про тимчасове обмеження його роботи та евакуацію персоналу.

Горить Wildberries в Рязані
Горить Wildberries в Рязані

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські FP-1 уразили логістичний комплекс у Підмосков’ї, - Fire Point

Обмеження роботи сортирувального комплексу

"Доступ до СК "Рязань: Тюшевська" тимчасово обмежено. Будь ласка, поки що не приїжджайте на склад. Додатково повідомимо, коли роботу буде відновлено", - повідомили на офіційному порталі Wildberries.

Також читайте: Уражено комбінат "Пріоритет" в Удмуртії та склади окупантів у Криму й на Луганщині, - Генштаб

Автор: 

Рязань (30) Удари по РФ (1159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Yes!
показати весь коментар
29.07.2026 07:12 Відповісти
+10
Хорошее утро начинается с Wildberries
показати весь коментар
29.07.2026 07:41 Відповісти
+6
І то далеко не факт. "Яструбів" довбодятлів у рифляндії на 100 років про запас...
показати весь коментар
29.07.2026 07:21 Відповісти

Завантаження...

 
 