Українські FP-1 уразили логістичний комплекс у Підмосков’ї, - Fire Point

За попередніми даними, українські безпілотники FP-1 завдали удару по складському комплексу логістичного оператора "3PL" у Коледіно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії Fire Point.

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Удар міг вплинути на логістичні ланцюги РФ

За оцінками, ураження таких об'єктів послаблює економічний потенціал Росії, порушуючи роботу логістичних ланцюгів і завдаючи збитків великим російським компаніям.

"Подібні удари послаблюють економічний потенціал РФ, порушуючи роботу логістичних ланцюгів і завдаючи збитків великим російським компаніям", - наголосили у компанії.

Інформації про масштаби пошкоджень або можливі наслідки для роботи комплексу наразі немає. Російська влада також не коментувала ураження саме цього об'єкта.

Що відомо про уражений об'єкт?

Складський комплекс логістичного оператора "3PL" у Коледіно - це один із найбільших логістичних вузлів Московської області, розташований поблизу села Коледіно (Подольський міський округ), приблизно за 30–40 км на південь від Москви. Він є частиною великого логістичного кластера, що обслуговує електронну комерцію та великі торговельні мережі.

Що являє собою комплекс:

це багатофункціональний логістичний центр класу А+ із сучасними складськими приміщеннями;

оператор 3PL (Third Party Logistics) надає послуги зі зберігання, сортування, комплектації та доставки товарів для сторонніх компаній;

через комплекс проходять великі обсяги вантажів для маркетплейсів, виробників та дистриб'юторів.

За даними відкритих джерел, логістичний кластер у Коледіно використовують або використовували:

маркетплейс Wildberries;

великі ритейлери;

дистриб'ютори побутової техніки;

компанії FMCG (товари повсякденного попиту);

транспортні оператори.

Саме Коледіно відоме як місце розташування одного з найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії.

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