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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Украинские FP-1 поразили логистический комплекс в Подмосковье, - Fire Point

Украинские дроны атаковали складской комплекс "3PL" под Москвой

По предварительным данным, украинские беспилотники FP-1 нанесли удар по складскому комплексу логистического оператора "3PL" в Коледино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании Fire Point.

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Удар мог повлиять на логистические цепочки РФ

По оценкам, поражение таких объектов ослабляет экономический потенциал России, нарушая работу логистических цепочек и нанося ущерб крупным российским компаниям.

"Подобные удары ослабляют экономический потенциал РФ, нарушая работу логистических цепочек и нанося ущерб крупным российским компаниям", - подчеркнули в компании.

Информации о масштабах повреждений или возможных последствиях для работы комплекса пока нет. Российские власти также не комментировали поражение именно этого объекта.

Что известно о пораженном объекте?

Складской комплекс логистического оператора "3PL" в Коледино - это один из крупнейших логистических узлов Московской области, расположенный вблизи села Коледино (Подольский городской округ), примерно в 30–40 км к югу от Москвы. Он является частью крупного логистического кластера, обслуживающего электронную коммерцию и крупные торговые сети.

Что представляет собой комплекс:

  • это многофункциональный логистический центр класса А+ с современными складскими помещениями;
  • оператор 3PL (Third Party Logistics) предоставляет услуги по хранению, сортировке, комплектации и доставке товаров для сторонних компаний;
  • через комплекс проходят большие объемы грузов для маркетплейсов, производителей и дистрибьюторов.

По данным открытых источников, логистический кластер в Коледино используют или использовали:

  • маркетплейс Wildberries;
  • крупные ритейлеры;
  • дистрибьюторы бытовой техники;
  • компании FMCG (товары повседневного спроса);
  • транспортные операторы.

Само Коледино известно как место расположения одного из крупнейших логистических центров Wildberries в России.

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