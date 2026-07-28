Украинские FP-1 поразили логистический комплекс в Подмосковье, - Fire Point

По предварительным данным, украинские беспилотники FP-1 нанесли удар по складскому комплексу логистического оператора "3PL" в Коледино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании Fire Point.

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Удар мог повлиять на логистические цепочки РФ

По оценкам, поражение таких объектов ослабляет экономический потенциал России, нарушая работу логистических цепочек и нанося ущерб крупным российским компаниям.

"Подобные удары ослабляют экономический потенциал РФ, нарушая работу логистических цепочек и нанося ущерб крупным российским компаниям", - подчеркнули в компании.

Информации о масштабах повреждений или возможных последствиях для работы комплекса пока нет. Российские власти также не комментировали поражение именно этого объекта.

Что известно о пораженном объекте?

Складской комплекс логистического оператора "3PL" в Коледино - это один из крупнейших логистических узлов Московской области, расположенный вблизи села Коледино (Подольский городской округ), примерно в 30–40 км к югу от Москвы. Он является частью крупного логистического кластера, обслуживающего электронную коммерцию и крупные торговые сети.

Что представляет собой комплекс:

это многофункциональный логистический центр класса А+ с современными складскими помещениями;

оператор 3PL (Third Party Logistics) предоставляет услуги по хранению, сортировке, комплектации и доставке товаров для сторонних компаний;

через комплекс проходят большие объемы грузов для маркетплейсов, производителей и дистрибьюторов.

По данным открытых источников, логистический кластер в Коледино используют или использовали:

маркетплейс Wildberries;

крупные ритейлеры;

дистрибьюторы бытовой техники;

компании FMCG (товары повседневного спроса);

транспортные операторы.

Само Коледино известно как место расположения одного из крупнейших логистических центров Wildberries в России.

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