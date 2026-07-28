Поражен комбинат "Приоритет" в Удмуртии и склады оккупантов в Крыму и на Луганщине, - Генштаб

27 июля и в ночь на 28 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по оккупированной территории

Так, украинские военные поразили склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички (АР Крым).

Также был поражен склад беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.

Удар по комбинату в РФ

Также отмечается, что 27 июля был нанесен удар по Федеральному государственному казенному учреждению (ФГКУ) "Комбинат "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики РФ.

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Зафиксировано поражение цели и пожар на территории предприятия.

Комбинат "Приоритет" входит в систему государственного материального резерва Российской Федерации (Росрезерв) и является стратегическим объектом закрытого типа под военизированной охраной. Выполняет функции крупной нефтебазы государственного значения - предназначен для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд.

Объект расположен на расстоянии более 1300 км от украинской границы.

"Силы обороны и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отмечают в Генштабе.

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