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Новости Удары по Крыму Результаты работы подразделений СБС
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В Крыму и на временно оккупированных территориях поражено ещё 18 энергетических объектов, всего в июле — уже 154, — Мадяр

В Крыму и на временно оккупированных территориях поражено ещё 18 энергетических объектов

Силы беспилотных систем ВСУ заявили о поражении ещё 18 энергетических узлов на временно оккупированных территориях в период с 25 по 27 июля. Большинство целей расположено в Крыму, а общее количество поражённых энергообъектов в рамках июльской операции достигло 154.

Об этом сообщил командующий Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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"+18 энергоузлов в период с 25 по 27 июля в Крыму (14) и других частях ВОТ (4) были поражены "Птахами" СБС. Общий итог операции с 1 по 27 июля составил 154 энергетических цели", — написал он

По словам Мадяра, перебои с электричеством были в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Алуште, Гурзуфе, Феодосии и других оккупированных населенных пунктах Крыма: ПС 330, ПС 220, ПС 110.

Читайте: Ночью оккупированный Крым подвергся атаке: поражена энергетическая инфраструктура, имеются отключения электроэнергии

Куда попали СБС

  • Электроподстанция ПС 330 кВ "Симферопольская", г. Симферополь, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"
  • Электроподстанция ПС 220 кВ "Бахчисарай" (пострадала дважды в период 25–27.06), нп Бахчисарай, АР Крым, 1 ОЦ СБС
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Лучова", нп Муромское, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Нива", пгт Нива, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Новоозерная", пгт Новоозерное, АР Крым, 413-я оперативная рота СБС "Рейд"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Перевальное", населённый пункт Перевальное, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Судак", населённый пункт Судак, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Дозорное", населённый пункт Дозорное, АР Крым, 412-я бригада СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Жайворонки", нп Жайворонки, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Скворцово", населенный пункт Скворцово, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Алушта", населенный пункт Алушта, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Артек", нп Гурзуф, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Ближние Камыши", г. Феодосия, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis"
  • Электроподстанция, пгт Гончаровка, Луганская обл., 20-я бригада СБС "К-2"
  • Электроподстанция, пгт Тавричанка, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2"
  • Электроподстанция, населённый пункт Таврия, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2"
  • Электроподстанция, населённый пункт Новый Свет, Донецкая обл., 6-я батарея 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников, о которой сообщала российская сторона, ввели ограничения на электроснабжение, подачу воды и работу общественного транспорта. В первые часы 27 июля большая часть города осталась без света.

Автор: 

Крым (25187) энергетика (3595) Бровди Роберт Мадяр (172) Силы беспилотных систем (593)
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Топ комментарии
+5
Дякую за службу нашому птаховоду Мадяру 👍🇺🇦
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27.07.2026 18:36 Ответить
+4
Сподіваюся, цей досвід масштабують на мацкву та область ближче до морозів.
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27.07.2026 18:35 Ответить
+4
Камни с неба ночью замечательно освещают землю. Не благодарите.
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27.07.2026 18:39 Ответить

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