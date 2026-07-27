В Крыму и на временно оккупированных территориях поражено ещё 18 энергетических объектов, всего в июле — уже 154, — Мадяр
Силы беспилотных систем ВСУ заявили о поражении ещё 18 энергетических узлов на временно оккупированных территориях в период с 25 по 27 июля. Большинство целей расположено в Крыму, а общее количество поражённых энергообъектов в рамках июльской операции достигло 154.
Об этом сообщил командующий Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
"+18 энергоузлов в период с 25 по 27 июля в Крыму (14) и других частях ВОТ (4) были поражены "Птахами" СБС. Общий итог операции с 1 по 27 июля составил 154 энергетических цели", — написал он
По словам Мадяра, перебои с электричеством были в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Алуште, Гурзуфе, Феодосии и других оккупированных населенных пунктах Крыма: ПС 330, ПС 220, ПС 110.
Куда попали СБС
- Электроподстанция ПС 330 кВ "Симферопольская", г. Симферополь, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"
- Электроподстанция ПС 220 кВ "Бахчисарай" (пострадала дважды в период 25–27.06), нп Бахчисарай, АР Крым, 1 ОЦ СБС
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Лучова", нп Муромское, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Нива", пгт Нива, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Новоозерная", пгт Новоозерное, АР Крым, 413-я оперативная рота СБС "Рейд"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Перевальное", населённый пункт Перевальное, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Судак", населённый пункт Судак, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Дозорное", населённый пункт Дозорное, АР Крым, 412-я бригада СБС "Nemesis"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Жайворонки", нп Жайворонки, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Скворцово", населенный пункт Скворцово, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Алушта", населенный пункт Алушта, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Артек", нп Гурзуф, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Ближние Камыши", г. Феодосия, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis"
- Электроподстанция, пгт Гончаровка, Луганская обл., 20-я бригада СБС "К-2"
- Электроподстанция, пгт Тавричанка, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2"
- Электроподстанция, населённый пункт Таврия, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2"
- Электроподстанция, населённый пункт Новый Свет, Донецкая обл., 6-я батарея 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"
Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников, о которой сообщала российская сторона, ввели ограничения на электроснабжение, подачу воды и работу общественного транспорта. В первые часы 27 июля большая часть города осталась без света.
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