В Крыму и на временно оккупированных территориях поражено ещё 18 энергетических объектов, всего в июле — уже 154, — Мадяр

Силы беспилотных систем ВСУ заявили о поражении ещё 18 энергетических узлов на временно оккупированных территориях в период с 25 по 27 июля. Большинство целей расположено в Крыму, а общее количество поражённых энергообъектов в рамках июльской операции достигло 154.

Об этом сообщил командующий Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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"+18 энергоузлов в период с 25 по 27 июля в Крыму (14) и других частях ВОТ (4) были поражены "Птахами" СБС. Общий итог операции с 1 по 27 июля составил 154 энергетических цели", — написал он

По словам Мадяра, перебои с электричеством были в Симферополе, Бахчисарае, Судаке, Алуште, Гурзуфе, Феодосии и других оккупированных населенных пунктах Крыма: ПС 330, ПС 220, ПС 110.

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Куда попали СБС

Электроподстанция ПС 330 кВ "Симферопольская", г. Симферополь, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"

Электроподстанция ПС 220 кВ "Бахчисарай" (пострадала дважды в период 25–27.06), нп Бахчисарай, АР Крым, 1 ОЦ СБС

Электроподстанция ПС 110 кВ "Лучова", нп Муромское, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Нива", пгт Нива, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Новоозерная", пгт Новоозерное, АР Крым, 413-я оперативная рота СБС "Рейд"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Перевальное", населённый пункт Перевальное, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Судак", населённый пункт Судак, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Дозорное", населённый пункт Дозорное, АР Крым, 412-я бригада СБС "Nemesis"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Жайворонки", нп Жайворонки, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Скворцово", населенный пункт Скворцово, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Алушта", населенный пункт Алушта, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Артек", нп Гурзуф, АР Крым, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Электроподстанция ПС 110 кВ "Ближние Камыши", г. Феодосия, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis"

Электроподстанция, пгт Гончаровка, Луганская обл., 20-я бригада СБС "К-2"

Электроподстанция, пгт Тавричанка, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2"

Электроподстанция, населённый пункт Таврия, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2"

Электроподстанция, населённый пункт Новый Свет, Донецкая обл., 6-я батарея 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра"

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников, о которой сообщала российская сторона, ввели ограничения на электроснабжение, подачу воды и работу общественного транспорта. В первые часы 27 июля большая часть города осталась без света.