У Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів, загалом у липні вже 154, - Мадяр
Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження ще 18 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях протягом 25-27 липня. Більшість цілей розташовані в Криму, а загальна кількість уражених енергооб'єктів у межах липневої операції сягнула 154.
Про це повідомив командувач Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
"+18 енерговузлів протягом 25-27 липня у Криму (14) та інших частинах ТОТ (4) відпрацьовано Птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 01-27 липня склав 154 енергетичних цілей", - написав він
За словами Мадяра, перебої зі світлом були в Сімферополі, Бахчисараї, Судаку, Алушті, Гурзуфі, Феодосії та інших окупованих нп Криму: ПС 330, ПС 220, ПС 110.
Куди влучили СБС
- Електропідстанція ПС 330 кВ "Сімферопольська", нп Сімферополь, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція ПС 220 кВ "Бахчисарай" (уражено двічі протягом 25-27.06), нп Бахчисарай, АР Крим, 1 ОЦ СБС
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучова", нп Муромське, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Нива", нп Нива, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Новоозерне, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Перевальне", нп Перевальне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Судак", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Дозорне", нп Дозорне, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Жайворонки", нп Жайворонки, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Скворцове", нп Скворцове, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Алушта", нп Алушта, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Артек", нп Гурзуф, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Ближні Камиші", нп Феодосія, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
- Електропідстанція, нп Гончарівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2"
- Електропідстанція, нп Тавричанка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2"
- Електропідстанція, нп Таврія, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2"
- Електропідстанція, нп Новий Світ, Донецька обл., 6 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників, про яку повідомляла російська сторона, запровадили обмеження на електропостачання, подачу води та роботу громадського транспорту. У перші години 27 липня більша частина міста залишилася без світла.
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