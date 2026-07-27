У Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів, загалом у липні вже 154, - Мадяр

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження ще 18 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях протягом 25-27 липня. Більшість цілей розташовані в Криму, а загальна кількість уражених енергооб'єктів у межах липневої операції сягнула 154.

Про це повідомив командувач Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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"+18 енерговузлів протягом 25-27 липня у Криму (14) та інших частинах ТОТ (4) відпрацьовано Птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 01-27 липня склав 154 енергетичних цілей", - написав він

За словами Мадяра, перебої зі світлом були в Сімферополі, Бахчисараї, Судаку, Алушті, Гурзуфі, Феодосії та інших окупованих нп Криму: ПС 330, ПС 220, ПС 110.

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Куди влучили СБС

Електропідстанція ПС 330 кВ "Сімферопольська", нп Сімферополь, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 220 кВ "Бахчисарай" (уражено двічі протягом 25-27.06), нп Бахчисарай, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучова", нп Муромське, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Нива", нп Нива, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Новоозерне, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Перевальне", нп Перевальне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Судак", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Дозорне", нп Дозорне, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Жайворонки", нп Жайворонки, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Скворцове", нп Скворцове, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Алушта", нп Алушта, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Артек", нп Гурзуф, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Ближні Камиші", нп Феодосія, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"

Електропідстанція, нп Гончарівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2"

Електропідстанція, нп Тавричанка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2"

Електропідстанція, нп Таврія, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2"

Електропідстанція, нп Новий Світ, Донецька обл., 6 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

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Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників, про яку повідомляла російська сторона, запровадили обмеження на електропостачання, подачу води та роботу громадського транспорту. У перші години 27 липня більша частина міста залишилася без світла.