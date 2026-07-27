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Новини Удари по Криму Результати роботи підрозділів СБС
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У Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів, загалом у липні вже 154, - Мадяр

У Криму та на ТОТ уражено ще 18 енергетичних об’єктів

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження ще 18 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях протягом 25-27 липня. Більшість цілей розташовані в Криму, а загальна кількість уражених енергооб'єктів у межах липневої операції сягнула 154.

Про це повідомив командувач Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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"+18 енерговузлів протягом 25-27 липня у Криму (14) та інших частинах ТОТ (4) відпрацьовано Птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 01-27 липня склав 154 енергетичних цілей", - написав він

За словами Мадяра, перебої зі світлом були в Сімферополі, Бахчисараї, Судаку, Алушті, Гурзуфі, Феодосії та інших окупованих нп Криму: ПС 330, ПС 220, ПС 110.

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Куди влучили СБС

  • Електропідстанція ПС 330 кВ "Сімферопольська", нп Сімферополь, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Бахчисарай" (уражено двічі протягом 25-27.06), нп Бахчисарай, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучова", нп Муромське, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Нива", нп Нива, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Новоозерна", нп Новоозерне, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Перевальне", нп Перевальне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Судак", нп Судак, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Дозорне", нп Дозорне, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Жайворонки", нп Жайворонки, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Скворцове", нп Скворцове, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Алушта", нп Алушта, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Артек", нп Гурзуф, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Ближні Камиші", нп Феодосія, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Електропідстанція, нп Гончарівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2"
  • Електропідстанція, нп Тавричанка, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2"
  • Електропідстанція, нп Таврія, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2"
  • Електропідстанція, нп Новий Світ, Донецька обл., 6 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

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Раніше повідомлялося, що в окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників, про яку повідомляла російська сторона, запровадили обмеження на електропостачання, подачу води та роботу громадського транспорту. У перші години 27 липня більша частина міста залишилася без світла.

Автор: 

Крим (11951) енергетика (3509) Бровді Роберт Мадяр (173) Сили безпілотних систем (601)
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Топ коментарі
+5
Дякую за службу нашому птаховоду Мадяру 👍🇺🇦
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27.07.2026 18:36 Відповісти
+4
Сподіваюся, цей досвід масштабують на мацкву та область ближче до морозів.
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27.07.2026 18:35 Відповісти
+4
Камни с неба ночью замечательно освещают землю. Не благодарите.
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27.07.2026 18:39 Відповісти

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