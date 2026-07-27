Після нічної атаки ЗСУ в окупованому Севастополі обмежили подачу світла, води та роботу транспорту, - ЗМІ

В окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників, про яку повідомляла російська сторона, запровадили обмеження на електропостачання, подачу води та роботу громадського транспорту. У перші години 27 липня більша частина міста залишилася без світла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", підконтрольна Росії влада пояснила масштабне знеструмлення необхідністю захистити електромережі від перевантаження після нічних ударів.

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Підконтрольний РФ керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що електропостачання більшості споживачів уже відновили, однак за тимчасовою схемою. За інформацією "Севастопольенерго", енергосистема працює за графіком "3 через 3".

Через перебої з електроенергією у місті тимчасово припинили рух тролейбусів. Частину маршрутів замінили автобусами, однак автобуси №33 і №72 не курсують, а інші працюють зі збільшеними інтервалами.

Крім того, окупаційний водоканал повідомив про обмеження водопостачання. Через зниження тиску проблеми з водою виникли як у віддалених населених пунктах, так і в різних районах самого Севастополя.

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