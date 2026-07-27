После ночной атаки ВСУ в оккупированном Севастополе ограничили подачу света, воды и работу транспорта, - СМИ

В оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников, о которой сообщала российская сторона, ввели ограничения на электроснабжение, водоснабжение и работу общественного транспорта. В первые часы 27 июля большая часть города осталась без света.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", подконтрольные России власти объяснили масштабное отключение электроэнергии необходимостью защитить электросети от перегрузки после ночных ударов.

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Подконтрольный РФ глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что электроснабжение большинства потребителей уже восстановлено, однако по временной схеме. По информации "Севастопольэнерго", энергосистема работает по графику "3 через 3".

Из-за перебоев с электроэнергией в городе временно приостановили движение троллейбусов. Часть маршрутов заменили автобусами, однако автобусы №33 и №72 не курсируют, а остальные работают с увеличенными интервалами.

Кроме того, оккупационный водоканал сообщил об ограничении водоснабжения. Из-за снижения давления проблемы с водой возникли как в отдаленных населенных пунктах, так и в различных районах самого Севастополя.

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