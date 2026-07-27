Силы обороны нанесли удары по нефтяным объектам и экспортному терминалу в РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленскийсообщил об ударах по экспортному терминалу в Ростовской области и нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртии в рамках дальнобойных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Х.

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"Этой ночью наши удары на большом расстоянии были нанесены в Ростовском регионе. Был поражен экспортный терминал примерно в 250 километрах от линии фронта. Также были нанесены удары по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике, расположенным в 1300 километрах от государственной границы Украины", - написал Зеленский.

Он отметил, что таким образом Силы обороны ограничивают возможности России финансировать войну.

"Благодарю наших воинов Сил обороны Украины за точную работу там, где еще совсем недавно находился глубокий российский тыл. Нашими ответами мы возвращаем войну в Россию, чтобы в конечном итоге у достойного мира появился шанс", - добавил президент.

Что предшествовало?

По состоянию на утро 27 июля 2026 года Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Российские Telegram-каналы и местные власти сообщали о серии мощных взрывов. Также появились сообщения о вероятном поражении здания ФСБ.

По сообщениям российской стороны, в городе возникли пожары, были повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Также сообщалось о перебоях с электро- и водоснабжением в отдельных районах.

Ростовская область – поражен экспортный нефтяной терминал, расположенный примерно в 250 км от линии фронта. Сообщалось о пожаре на территории объекта. Это один из логистических узлов, используемых для экспорта российских нефтепродуктов.

Ярославская область – нанесены удары по нефтяным объектам. По сообщениям, целью стала инфраструктура, связанная с хранением и переработкой нефтепродуктов. Регион расположен примерно в 1300 км от Украины.

Удмуртская Республика – также атакованы объекты нефтяной инфраструктуры. Удмуртия находится более чем в 1300 км от украинской границы, что свидетельствует о применении дальнобойных средств поражения

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