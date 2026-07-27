Белгород подвергся массированной атаке беспилотников: вероятно, поражены здания ФСБ и МВД
В ночь на 27 июля Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. В городе раздалась серия взрывов, после которых возникли пожары, а в отдельных районах отключились свет и вода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным OSINT-сообществ, попадания зафиксированы по зданиям ФСБ и МВД - там вспыхнул пожар, слышны повторные взрывы.
В оперативном штабе Белгородской области подтвердили атаку, заявив, что после ударов загорелись несколько квартир в многоэтажном доме, а также более 15 припаркованных автомобилей.
Кроме того, повреждены несколько многоквартирных жилых домов. Один частный дом частично разрушен.
Также сообщалось о перебоях с электроэнергией и водоснабжением в некоторых районах города. Масштабы повреждений коммунальной инфраструктуры в настоящее время уточняются.
Что предшествовало?
В ночь на 26 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника. В частности, были поражены:
- объект "Черноморнефтегаз";
- наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера";
- автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области;
- склад БПЛА противника в районе Червонопоповки;
- район сосредоточения живой силы противника в Пурдивке Луганской области.
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