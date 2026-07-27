Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників: ймовірно уражено будівелі ФСБ та МВС. ВIДЕО

У ніч проти 27 липня Бєлгород опинився під масованою атакою безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, після яких виникли пожежі та зникли світло і вода в окремих районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За даними OSINT-спільнот, влучання зафіксували по будівлях ФСБ та МВС - там спалахнула пожежа, чути повторні вибухи.

В оперативному штабі Бєлгородської області підтвердили атаку, заявивши, що після ударів спалахнули кілька квартир у багатоповерховому будинку, а також понад 15 припаркованих автомобілів.

Крім того, пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків. Один приватний будинок частково зруйновано.

Також повідомлялося про перебої з електроенергією та водопостачанням у деяких районах міста. Масштаби пошкоджень комунальної інфраструктури наразі уточнюються.





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Що передувало?

У ніч на 26 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Зокрема уражено: