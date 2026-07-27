Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників: ймовірно уражено будівелі ФСБ та МВС. ВIДЕО
У ніч проти 27 липня Бєлгород опинився під масованою атакою безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, після яких виникли пожежі та зникли світло і вода в окремих районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За даними OSINT-спільнот, влучання зафіксували по будівлях ФСБ та МВС - там спалахнула пожежа, чути повторні вибухи.
В оперативному штабі Бєлгородської області підтвердили атаку, заявивши, що після ударів спалахнули кілька квартир у багатоповерховому будинку, а також понад 15 припаркованих автомобілів.
Крім того, пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків. Один приватний будинок частково зруйновано.
Також повідомлялося про перебої з електроенергією та водопостачанням у деяких районах міста. Масштаби пошкоджень комунальної інфраструктури наразі уточнюються.
Що передувало?
У ніч на 26 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Зокрема уражено:
- об'єкт "Чорноморнафтогаз";
- наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера;
- автомобільний міст у районі Виселок Донецької області;
- склад БпЛА противника у районі Червонопопівки;
- район зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.
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