УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13408 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
3 585 8

Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників: ймовірно уражено будівелі ФСБ та МВС. ВIДЕО

У ніч проти 27 липня Бєлгород опинився під масованою атакою безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, після яких виникли пожежі та зникли світло і вода в окремих районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними OSINT-спільнот, влучання зафіксували по будівлях ФСБ та МВС - там спалахнула пожежа, чути повторні вибухи.

В оперативному штабі Бєлгородської області підтвердили атаку, заявивши, що після ударів спалахнули кілька квартир у багатоповерховому будинку, а також понад 15 припаркованих автомобілів.

Крім того, пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків. Один приватний будинок частково зруйновано.

Також повідомлялося про перебої з електроенергією та водопостачанням у деяких районах міста. Масштаби пошкоджень комунальної інфраструктури наразі уточнюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин пожартував про "погану погоду" після атаки БпЛА на склад Wildberries: "Поставку везти, наверное, нет смысла. Погода плохая, блин". ВIДЕО

Що передувало?

У ніч на 26 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Зокрема уражено:

  • об'єкт "Чорноморнафтогаз";
  • наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера;
  • автомобільний міст у районі Виселок Донецької області;
  • склад БпЛА противника у районі Червонопопівки;
  • район зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5710) Бєлгород (575)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 