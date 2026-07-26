Зеленский провел совещание относительно дипстрайков по РФ: согласовали продолжение операций и обновили перечень приоритетных целей

В воскресенье, 26 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание относительно дипстрайков по объектам РФ.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Расстояние более 3000 км и новые цели

"План украинских дальнобойных ударов против России в связи с этой войной выполняется в соответствии с установленными приоритетами", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что дальность поражения уже составляет более 3 тысяч километров, и продолжается наращивание украинских возможностей действовать на большие расстояния.

По словам Зеленского, наличие стратегической глубины тыла, которая долгое время была преимуществом России, сейчас становится для политического и военного руководства России особой проблемой, поскольку большая часть российской ПВО сосредоточена вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Петербурга.

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Более 1000 огневых задач за год

"Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, в Сибири и других отдаленных от Москвы землях. Только за этот год с начала реализации нашего плана дальнобойных ударов уже выполнено более тысячи огневых задач. Были поражены нефтяные объекты, критически важные военные производства, системно значимые объекты российской логистики", — сказал глава государства.

Он сообщил, что на сегодняшнем совещании согласовали продолжение наших операций и обновили перечень приоритетных целей — в соответствии с реальным воздействием на Россию и её способностью продолжать и затягивать эту войну.

Дальнобойное давление как путь к дипломатии

"Главная цель — чтобы наше давление в долгосрочной перспективе еще больше подталкивало Россию к дипломатии за счет затруднений в производстве компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь, а также возвращения этой войны в "родную гавань", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина представила "все необходимые предложения политическому руководству России, чтобы завершить войну достойным миром".

"Все партнеры знают, что нужно. Наша точность эффективно работает на создание условий для реальной дипломатии", — сказал глава государства.

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