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Зеленский заслушал доклады Драпатого, Хмары и Палисы: Определен порядок действий в ответ на удары РФ по инфраструктуре Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский заслушал доклады Драпатого, Хмары и Палисы

Ответ на удары РФ

Так, главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации на фронте в целом. Подробно остановились на тех направлениях и задачах, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений.

"В частности, определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и громад приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора", — рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что на всех уровнях — Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведка и спецслужбы — имеется четкий перечень мер.

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Зеленский заслушал доклады Драпатого, Хмары и Палисы

Другие вопросы

Также сообщается, что Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов.

Зеленский добавил, что Палиса и команда Офиса будут и в дальнейшем помогать с координацией работы

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Зеленский заслушал доклады Драпатого, Хмары и Палисы

Зеленский заслушал доклады Драпатого, Хмары и Палисы

Автор: 

Зеленский Владимир (24951) Драпатый Михаил (65) Палиса Павел (67) Хмара Евгений (25)
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Топ комментарии
+5
В котрий раз кажу , бийте по аеропортах, диспетчерських вежах , по літаках .Потрібно паралізувати рашистам будь яку логістику .
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24.07.2026 17:15 Ответить
+2
"заслухав" не означяє зрозумів.
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24.07.2026 17:17 Ответить
+2
Касапи тим часом вдарили по полігоні в Київ.обл.,де проходила виставка озброєнь,є вбиті,поранені, руйнування.Причому, місце виставки було відоме заздалегідь.
А він проводить наради,заслуговує доповіді...
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24.07.2026 17:20 Ответить

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