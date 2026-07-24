Зеленский заслушал доклады Драпатого, Хмары и Палисы: Определен порядок действий в ответ на удары РФ по инфраструктуре Украины. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский заслушал доклады Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Ответ на удары РФ
Так, главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации на фронте в целом. Подробно остановились на тех направлениях и задачах, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений.
"В частности, определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и громад приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора", — рассказал президент.
Зеленский подчеркнул, что на всех уровнях — Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведка и спецслужбы — имеется четкий перечень мер.
Другие вопросы
Также сообщается, что Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов.
Зеленский добавил, что Палиса и команда Офиса будут и в дальнейшем помогать с координацией работы
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А він проводить наради,заслуговує доповіді...