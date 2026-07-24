УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10978 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удари по РФ
1 349 15

Зеленський заслухав доповіді Драпатого, Хмари та Паліси: Визначили порядок дій у відповідь на удари РФ по інфраструктурі України. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Михайла Драпатого, Євгенія Хмари і Павла Паліси.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський заслухав доповіді Драпатого, Хмари та Паліси

Відповідь на удари РФ

Так, головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень.

"Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що на всіх рівнях – Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби – є чіткий перелік заходів.

Також дивіться: Завдання Драпатого та Хмари - закриття неба та нормальна мобілізація, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський заслухав доповіді Драпатого, Хмари та Паліси

Інші питання

Також повідомляється, що Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів.

Зеленський додав, що Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи

Читайте: Хмара провів розмову із Драпатим: Україна продовжуватиме ударний та технологічний тиск на Росію

Зеленський заслухав доповіді Драпатого, Хмари та Паліси

Зеленський заслухав доповіді Драпатого, Хмари та Паліси

Автор: 

Зеленський Володимир (28478) Драпатий Михайло (65) Паліса Павло (67) Хмара Євгеній (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
В котрий раз кажу , бийте по аеропортах, диспетчерських вежах , по літаках .Потрібно паралізувати рашистам будь яку логістику .
показати весь коментар
24.07.2026 17:15 Відповісти
+5
"заслухав" не означяє зрозумів.
показати весь коментар
24.07.2026 17:17 Відповісти
+3
Які доповіді можуть бути через пару днів після призначення? Сирський ще свої речі не забрав.
показати весь коментар
24.07.2026 17:17 Відповісти

Завантаження...

 
 