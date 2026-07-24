Зеленський заслухав доповіді Драпатого, Хмари та Паліси: Визначили порядок дій у відповідь на удари РФ по інфраструктурі України. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Михайла Драпатого, Євгенія Хмари і Павла Паліси.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Відповідь на удари РФ
Так, головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень.
"Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору", - розповів президент.
Зеленський наголосив, що на всіх рівнях – Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби – є чіткий перелік заходів.
Інші питання
Також повідомляється, що Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів.
Зеленський додав, що Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи
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