Зеленський провів нараду щодо дипстрайків по РФ: Погодили продовження операцій та оновили перелік пріоритетних цілей

У неділю, 26 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипстрайків по об'єктах РФ.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Дистанція понад 3000 км та нові цілі

"План українських далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується у відповідності з визначеними пріоритетами", - наголосив глава держави.

Президент зазначив, що дистанції для уражень становлять вже більш ніж 3 тисячі кілометрів, і триває нарощування українських спроможностей діяти на більші дистанції.

За словами Зеленського, наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу.

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Понад 1000 вогневих завдань за рік

"Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, в Сибіру та інших віддалених від Москви землях. Тільки за цей рік від початку реалізації нашого плану далекобійних санкцій уже виконано більше тисячі вогневих завдань. Уражені нафтові обʼєкти, критичні військові виробництва, системно важливі обʼєкти російської логістики", - сказав очільник держави.

Він роповів, що на сьогоднішній нараді погодили продовження наших операцій та оновили перелік пріоритетних цілей – у відповідності з реальним впливом на Росію та її здатність продовжувати та затягувати цю війну.

Далекобійний тиск як шлях до дипломатії

"Головна мета – щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в "рідну гавань"", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна дала "всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром".

"Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії", - сказав глава держави.

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