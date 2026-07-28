Уражено комбінат "Пріоритет" в Удмуртії та склади окупантів у Криму й на Луганщині, - Генштаб

27 липня та в ніч на 28 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по окупованій території

Так, українські воїни уразили склад матеріально-технічних засобів та склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ічкі (АР Крим).

Також уражено склад безпілотних літальних апаратів окупантів у районі Червонопопівки Луганської області.

Удар по комбінату в РФ

Також зазначається, що 27 липня завдано ураження Федеральній державній казенній установі (ФДКУ) комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки РФ.

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Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Комбінат "Пріоритет" входить до системи державного матеріального резерву російської федерації (Росрезерв) і є стратегічним об'єктом закритого типу під воєнізованою охороною. Виконує функції великої нафтобази державного значення - призначений для довгострокового зберігання запасів палива, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій або воєнних потреб.

Об'єкт розташований на відстані понад 1300 км від українського кордону.

"Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

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