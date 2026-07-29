Логистический центр Wildberries горит под Рязанью после атаки дронов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Рязанью после атаки дронов горит логистический центр Wildberries.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Первые подробности

Очевидцы обнародовали кадры с густым дымом над промышленным объектом, загоревшимся в результате атаки БПЛА.







Проанализировав фото с места происшествия, OSINT-аналитик издания ASTRA установил, что пожар охватил сортировочный комплекс Wildberries. Объект расположен на территории индустриального парка "Рязанский" возле села Тюшево Рязанского района. Этот сортировочный центр также известен под названием "Рязань: Тюшевская".

Ранее в Wildberries официально сообщали о временном ограничении его работы и эвакуации персонала.





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Ограничение работы сортировочного комплекса

"Доступ к СК "Рязань: Тюшевская" временно ограничен. Пожалуйста, пока не приезжайте на склад. Дополнительно сообщим, когда работа будет возобновлена", - сообщили на официальном портале Wildberries.

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