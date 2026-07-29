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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Логистический центр Wildberries горит под Рязанью после атаки дронов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Рязанью после атаки дронов горит логистический центр Wildberries.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Первые подробности

Очевидцы обнародовали кадры с густым дымом над промышленным объектом, загоревшимся в результате атаки БПЛА.

Горит Wildberries в Рязани
Горит Wildberries в Рязани
Горит Wildberries в Рязани

Проанализировав фото с места происшествия, OSINT-аналитик издания ASTRA установил, что пожар охватил сортировочный комплекс Wildberries. Объект расположен на территории индустриального парка "Рязанский" возле села Тюшево Рязанского района. Этот сортировочный центр также известен под названием "Рязань: Тюшевская".

Ранее в Wildberries официально сообщали о временном ограничении его работы и эвакуации персонала.

Горить Wildberries в Рязані
Горить Wildberries в Рязані

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Ограничение работы сортировочного комплекса

"Доступ к СК "Рязань: Тюшевская" временно ограничен. Пожалуйста, пока не приезжайте на склад. Дополнительно сообщим, когда работа будет возобновлена", - сообщили на официальном портале Wildberries.

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Автор: 

Рязань (31) Удары по РФ (1112)
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Топ комментарии
+15
Хорошее утро начинается с Wildberries
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29.07.2026 07:41 Ответить
+12
Yes!
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29.07.2026 07:12 Ответить
+9
І то далеко не факт. "Яструбів" довбодятлів у рифляндії на 100 років про запас...
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29.07.2026 07:21 Ответить

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