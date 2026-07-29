Дроны атаковали Рязанский НПЗ

Рязанский НПЗ подвергся удару в ходе атаки с использованием дронов на российский регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Как отмечается, утром 29 июля мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором видно задымление над промышленным предприятием и слышны звуки стрельбы из автоматического оружия.

Новый удар по НПЗ

Проанализировав видеозаписи, OSINT-аналитик издания ASTRA установил, что под ударом оказался Рязанский нефтеперерабатывающий завод, над территорией которого поднимается дым.





Кроме того, по данным OSINT-анализа ASTRA, после утренней атаки под Рязанью также горит склад Wildberries. Губернатор Рязанской области подтвердил возгорание "на промышленных территориях" в результате атаки беспилотников, однако не уточнил названия и типы объектов. По его информации, ранения получили 6 человек.

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Что известно о пораженном объекте?

Рязанский НПЗ подчиняется ПАО "Роснефть" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в РФ. Ранее завод уже неоднократно становился целью украинских атак. Как сообщало агентство Reuters, после удара 15 мая предприятие полностью остановило свою работу.

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