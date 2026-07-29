Пострадал один из крупнейших НПЗ РФ - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез": горит установка первичной переработки, - СБУ
Служба безопасности Украины успешно нанесла удар по инфраструктуре НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Атака на "Лукойл-Пермнафтооргсинтез"
Спецоперация была проведена во исполнение поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ мощностью почти 13 млн тонн в год. Он обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.
Пожар на НПЗ в Перми возник после "прилета" беспилотников. По предварительным данным, горит установка первичной переработки нефти — один из ключевых технологических объектов предприятия.
Снижение военно-экономического потенциала РФ
"Поражение таких НПЗ имеет стратегическое значение, ведь именно они производят топливо для военной техники, авиации и логистики оккупационной армии. Кроме того, нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из главных источников поступлений в бюджет РФ, из которого финансируется война против Украины", — отмечают в СБУ.
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