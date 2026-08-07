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Новини Засудження коригувальників
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15 років тюрми отримав зрадник, який на замовлення ГРУ коригував удари по Харкову влітку 2023 року

15 років тюрми отримав зрадник, який коригував удари по Харкову

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки.

Співробітники СБУ викрили його у липні 2023 року на коригуванні ракетних ударів по Харкову, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як встановило розслідування, наведенням ворожих обстрілів займався завербований рашистами місцевий безробітний.

У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував антиукраїнські дописи в різних чатах Телеграм-каналів.

Після вербування зловмисник поетапно обходив прифронтове місто, щоб виявити, зафіксувати і передати куратору з РФ геолокації пунктів тимчасового базування українських військ.

Паралельно з цим зрадник намагався відстежити розташування і технічний стан оборонних виробництв, залізничних станцій та вагонних депо.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з російським ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним у державній зраді.

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Автор: 

росія (47262) Харків (5654) ГРУ (120) Харківська область (3075) Харківський район (1053)
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