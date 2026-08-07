15 років тюрми отримав зрадник, який на замовлення ГРУ коригував удари по Харкову влітку 2023 року

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки.

Співробітники СБУ викрили його у липні 2023 року на коригуванні ракетних ударів по Харкову, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як встановило розслідування, наведенням ворожих обстрілів займався завербований рашистами місцевий безробітний.

У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував антиукраїнські дописи в різних чатах Телеграм-каналів.

Після вербування зловмисник поетапно обходив прифронтове місто, щоб виявити, зафіксувати і передати куратору з РФ геолокації пунктів тимчасового базування українських військ.

Паралельно з цим зрадник намагався відстежити розташування і технічний стан оборонних виробництв, залізничних станцій та вагонних депо.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з російським ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним у державній зраді.

Читайте: 15 років тюрми отримала інформаторка, яка переховувала окупанта і "зливала" йому позиції ЗСУ на Донеччині. ФОТО