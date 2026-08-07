15 років тюрми отримав зрадник, який на замовлення ГРУ коригував удари по Харкову влітку 2023 року
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки.
Співробітники СБУ викрили його у липні 2023 року на коригуванні ракетних ударів по Харкову, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як встановило розслідування, наведенням ворожих обстрілів займався завербований рашистами місцевий безробітний.
У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував антиукраїнські дописи в різних чатах Телеграм-каналів.
Після вербування зловмисник поетапно обходив прифронтове місто, щоб виявити, зафіксувати і передати куратору з РФ геолокації пунктів тимчасового базування українських військ.
Паралельно з цим зрадник намагався відстежити розташування і технічний стан оборонних виробництв, залізничних станцій та вагонних депо.
Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з російським ГРУ.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним у державній зраді.
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