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Новини Обстріли Чернігівщини
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Ворожий дрон влучив біля магазину на Чернігівщині: троє поранених, одна людина - у важкому стані

РФ атакувала Семенівку

Сьогодні, 9 серпня, російські війська атакували Семенівку в Чернігівській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, близько 08:45 у місті Семенівка зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона поблизу місцевого магазину "Тріумф".

Унаслідок удару осколкові поранення різного ступеня тяжкості дістали троє цивільних людей, одна людина перебуває у важкому стані.

Повідомляється, що всіх потерпілих оперативно доставлено до місцевого медичного закладу, де їм надається необхідна допомога.

Додаткові обставини встановлюються.

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обстріл (36077) Чернігівська область (1406) Новгород-Сіверський район (103) Семенівка (34)
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