Ворожий дрон влучив біля магазину на Чернігівщині: троє поранених, одна людина - у важкому стані
Сьогодні, 9 серпня, російські війська атакували Семенівку в Чернігівській області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, близько 08:45 у місті Семенівка зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона поблизу місцевого магазину "Тріумф".
Унаслідок удару осколкові поранення різного ступеня тяжкості дістали троє цивільних людей, одна людина перебуває у важкому стані.
Повідомляється, що всіх потерпілих оперативно доставлено до місцевого медичного закладу, де їм надається необхідна допомога.
Додаткові обставини встановлюються.
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