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Вражеский дрон попал возле магазина в Черниговской области: трое раненых, один человек - в тяжелом состоянии
Сегодня, 9 августа, российские войска атаковали Семеновку в Черниговской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник Новогород-Северской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, около 08:45 в городе Семеновка зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона вблизи местного магазина "Триумф".
В результате удара осколочные ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц, один человек находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что все пострадавшие оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
Дополнительные обстоятельства устанавливаются.
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