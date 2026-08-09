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Новости Обстрелы Черниговщины
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Вражеский дрон попал возле магазина в Черниговской области: трое раненых, один человек - в тяжелом состоянии

РФ атаковала Семеновку

Сегодня, 9 августа, российские войска атаковали Семеновку в Черниговской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Новогород-Северской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, около 08:45 в городе Семеновка зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона вблизи местного магазина "Триумф".

В результате удара осколочные ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц, один человек находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что все пострадавшие оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Дополнительные обстоятельства устанавливаются.

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Автор: 

обстрел (34794) Черниговская область (1705) Новгород-Северский район (104) Семёновка (34)
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