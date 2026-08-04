Россия начала массово применять реактивные дроны для атак на Черниговскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска начали массово применять в Черниговской области реактивные беспилотники, в частности дроны типа "Бандероль", которые представляют собой гибрид крылатой ракеты и беспилотника и развивают скорость до 650 км/ч, что значительно затрудняет их перехват.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, только за последние сутки враг массированно атаковал область реактивными беспилотниками и "Бандеролями". Основными целями стали Чернигов, Прилуки и Новгород-Северский, где под ударами оказались предприятия, логистические компании и объекты критической инфраструктуры.

В июле ПВО сбила 865 ударных беспилотников

Чаус сообщил, что в июле эффективность противовоздушной обороны в Черниговской области составила около 70%.

По его словам, за месяц украинские защитники уничтожили 865 ударных беспилотников, еще около 200 были утрачены по местоположению или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Огромная благодарность защитникам - достойно отработали по вражеским целям", - подчеркнул начальник ОГА.

В результате атак есть пострадавшие и разрушения

В Чернигове в результате попаданий и падения обломков дронов произошли пожары на территории предприятий, повреждены автомобили и логистический объект. В Киевской общине удар пришелся по агропредприятию. Пострадали четверо человек - трое мужчин и одна женщина.

В Прилуках российские войска поразили складские помещения с сельскохозяйственной техникой и логистическую компанию. Уничтожено около десяти автомобилей и столько же грузовых прицепов, поврежден транспорт и еще одно предприятие.

В Новгороде-Северском повреждены логистические компании, объекты связи, административные здания и автомобили. В селах общины также были повреждены частные дома и транспорт, пострадал мирный житель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Падение вражеского БПЛА в Чернигове: загорелся дом, женщина получила осколочные ранения















