Росія почала масово застосовувати реактивні дрони для атак на Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Російські війська почали масово застосовувати по Чернігівській області реактивні безпілотники, зокрема дрони типу "Бандероль", які є гібридом крилатої ракети та безпілотника й розвивають швидкість до 650 км/год, що значно ускладнює їх перехоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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За його словами, лише за минулу добу ворог масовано атакував область реактивними безпілотниками та "Бандеролями". Основними цілями стали Чернігів, Прилуки та Новгород-Сіверський, де під ударами опинилися підприємства, логістичні компанії та об'єкти критичної інфраструктури.

У липні ППО збила 865 ударних безпілотників

Чаус повідомив, що у липні ефективність протиповітряної оборони на Чернігівщині становила близько 70%.

За його словами, за місяць українські захисники знищили 865 ударних безпілотників, ще близько 200 були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

"Велика вдячність захисникам — гідно відпрацювали по ворожих цілях", - наголосив начальник ОВА.

Внаслідок атак є постраждалі та руйнування

У Чернігові внаслідок влучань і падіння уламків дронів сталися пожежі на території підприємств, пошкоджено автомобілі та логістичний об'єкт. У Киїнській громаді удар припав по агропідприємству. Постраждали четверо людей — троє чоловіків і жінка.

У Прилуках російські війська влучили у складські приміщення із сільськогосподарською технікою та логістичну компанію. Знищено близько десяти автомобілів і стільки ж вантажних причепів, пошкоджено транспорт та ще одне підприємство.

У Новгороді-Сіверському пошкоджено логістичні компанії, об'єкти зв'язку, адміністративні будівлі та автомобілі. У селах громади також зазнали пошкоджень приватні будинки й транспорт, постраждав мирний житель.

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