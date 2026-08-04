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Новини Фото Атака безпілотників на Чернігівщину
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Росія почала масово застосовувати реактивні дрони для атак на Чернігівщину. ФОТОрепортаж

Російські війська почали масово застосовувати по Чернігівській області реактивні безпілотники, зокрема дрони типу "Бандероль", які є гібридом крилатої ракети та безпілотника й розвивають швидкість до 650 км/год, що значно ускладнює їх перехоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

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За його словами, лише за минулу добу ворог масовано атакував область реактивними безпілотниками та "Бандеролями". Основними цілями стали Чернігів, Прилуки та Новгород-Сіверський, де під ударами опинилися підприємства, логістичні компанії та об'єкти критичної інфраструктури.

У липні ППО збила 865 ударних безпілотників

Чаус повідомив, що у липні ефективність протиповітряної оборони на Чернігівщині становила близько 70%.

За його словами, за місяць українські захисники знищили 865 ударних безпілотників, ще близько 200 були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

"Велика вдячність захисникам — гідно відпрацювали по ворожих цілях", - наголосив начальник ОВА.

Внаслідок атак є постраждалі та руйнування

У Чернігові внаслідок влучань і падіння уламків дронів сталися пожежі на території підприємств, пошкоджено автомобілі та логістичний об'єкт. У Киїнській громаді удар припав по агропідприємству. Постраждали четверо людей — троє чоловіків і жінка.

У Прилуках російські війська влучили у складські приміщення із сільськогосподарською технікою та логістичну компанію. Знищено близько десяти автомобілів і стільки ж вантажних причепів, пошкоджено транспорт та ще одне підприємство.

У Новгороді-Сіверському пошкоджено логістичні компанії, об'єкти зв'язку, адміністративні будівлі та автомобілі. У селах громади також зазнали пошкоджень приватні будинки й транспорт, постраждав мирний житель.

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Росія почала масово застосовувати реактивні дрони на Чернігівщині
Росія почала масово застосовувати реактивні дрони на Чернігівщині
Росія почала масово застосовувати реактивні дрони на Чернігівщині
Росія почала масово застосовувати реактивні дрони на Чернігівщині
Росія почала масово застосовувати реактивні дрони на Чернігівщині
Росія почала масово застосовувати реактивні дрони на Чернігівщині
Росія почала масово застосовувати реактивні дрони на Чернігівщині
Росія почала масово застосовувати реактивні дрони на Чернігівщині

Автор: 

безпілотник БпЛА (5739) обстріл (35989) Прилуки (56) Чернігів (842) Чернігівська область (1403) Новгород-Сіверський район (102) Прилуцький район (49) Чернігівський район (216) Новгород-Сіверський (31)
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