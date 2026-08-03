Падіння ворожого БпЛА у Чернігові: спалахнув будинок, жінка зазнала осколкових поранень
У Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника у приватному секторі спалахнула пожежа в житловому будинку. За попередніми даними, одна жінка отримала осколкові поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
- Зафіксовано падіння БпЛА в приватному секторі Чернігова.
- Внаслідок падіння виникла пожежа в будинку.
- Травмовано одну жінку, за попередньою інформацією, вона зазнала осколкових поранень.
Вранці повідомлялося, що 3 серпня 2026 року війська РФ атакують ударними дронами територію Чернігова.
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