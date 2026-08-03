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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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Падіння ворожого БпЛА у Чернігові: спалахнув будинок, жінка зазнала осколкових поранень

Чернігів після обстрілу

У Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника у приватному секторі спалахнула пожежа в житловому будинку. За попередніми даними, одна жінка отримала осколкові поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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  • Зафіксовано падіння БпЛА в приватному секторі Чернігова.
  • Внаслідок падіння виникла пожежа в будинку.
  • Травмовано одну жінку, за попередньою інформацією, вона зазнала осколкових поранень.

Вранці повідомлялося, що 3 серпня 2026 року війська РФ атакують ударними дронами територію Чернігова.

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Чернігів (840) Чернігівська область (1400) Чернігівський район (214)
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