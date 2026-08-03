Падіння ворожого БпЛА у Чернігові: спалахнув будинок, жінка зазнала осколкових поранень

У Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника у приватному секторі спалахнула пожежа в житловому будинку. За попередніми даними, одна жінка отримала осколкові поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зафіксовано падіння БпЛА в приватному секторі Чернігова.

Внаслідок падіння виникла пожежа в будинку.

Травмовано одну жінку, за попередньою інформацією, вона зазнала осколкових поранень.

Вранці повідомлялося, що 3 серпня 2026 року війська РФ атакують ударними дронами територію Чернігова.

Також дивіться: Атака РФ на супермаркет у Чернігові: у лікарні померла поранена жінка, її донька загинула на місці удару. ФОТО