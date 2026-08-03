Падение вражеского БПЛА в Чернигове: загорелся дом, женщина получила осколочные ранения

В Чернигове в результате падения российского беспилотника в частном секторе вспыхнул пожар в жилом доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зафиксировано падение БПЛА в частном секторе Чернигова

В результате падения в доме возник пожар.

Пострадала одна женщина, по предварительной информации, она получила осколочные ранения.

Утром сообщалось, что 3 августа 2026 года войска РФ атакуют ударными дронами территорию Чернигова.

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