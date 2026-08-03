Падение вражеского БПЛА в Чернигове: загорелся дом, женщина получила осколочные ранения
В Чернигове в результате падения российского беспилотника в частном секторе вспыхнул пожар в жилом доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.
- Зафиксировано падение БПЛА в частном секторе Чернигова
- В результате падения в доме возник пожар.
- Пострадала одна женщина, по предварительной информации, она получила осколочные ранения.
Утром сообщалось, что 3 августа 2026 года войска РФ атакуют ударными дронами территорию Чернигова.
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