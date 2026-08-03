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Новости Атака беспилотников на Чернигов
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Падение вражеского БПЛА в Чернигове: загорелся дом, женщина получила осколочные ранения

Чернигов после обстрела

В Чернигове в результате падения российского беспилотника в частном секторе вспыхнул пожар в жилом доме. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, сообщает Цензор.НЕТ.

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  • Зафиксировано падение БПЛА в частном секторе Чернигова
  • В результате падения в доме возник пожар.
  • Пострадала одна женщина, по предварительной информации, она получила осколочные ранения.

Утром сообщалось, что 3 августа 2026 года войска РФ атакуют ударными дронами территорию Чернигова.

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Чернигов (1042) Черниговская область (1700) Черниговский район (212)
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