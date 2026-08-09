Из-за повторного удара на Запорожье погиб спасатель, на Одесчине поврежден автобус с детьми, - Выговский. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают наносить ракетные и дронные удары по Украине. Под удар попал автобус с детьми и спасатели, которые оказывали помощь пострадавшим.

Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

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Атака в Запорожской области

Так, в Запорожской области в результате повторного удара погиб пожарный-спасатель Александр Продан.

"Светлая память Александру и искренние соболезнования семье. Это невосполнимая утрата для всего коллектива системы МВД", — отметил Выговский.

Кроме того, еще двое сотрудников получили ранения, их срочно доставили в больницу.

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Обстрел Одесской области

Днем во время повторного обстрела Одесской области ударной волной был поврежден автобус, внутри которого находились 12 детей. К счастью, обошлось без серьезных ранений, у одного ребенка — незначительные ссадины.

В Одессе продолжается фиксация разрушений после ночного обстрела. Жилые дома, отель, гражданская и энергетическая инфраструктура. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе и фиксируют преступления.

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Удар по Харькову

Также работы продолжаются в Харькове. В первые минуты после обстрела полицейские и спасатели эвакуировали жителей из поврежденного дома. Среди спасенных — семья с младенцем и мужчина в инвалидном кресле. На данный момент известно о почти 40 пострадавших. На месте работает мобильный сервисный центр МВД, где можно оперативно восстановить документы. Администраторы уже провели десятки консультаций.

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Атака на Черниговскую область

Сообщается, что утром российские военные нанесли удар и по Черниговской области. В Семеновской громаде беспилотник попал в район магазина. Полицейские на служебном автомобиле эвакуировали трех раненых в больницу.

Последствия ударов



















