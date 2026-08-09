Из-за повторного удара на Запорожье погиб спасатель, на Одесчине поврежден автобус с детьми, - Выговский. ФОТОрепортаж
Россияне продолжают наносить ракетные и дронные удары по Украине. Под удар попал автобус с детьми и спасатели, которые оказывали помощь пострадавшим.
Об этом сообщил глава МВД Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.
Атака в Запорожской области
Так, в Запорожской области в результате повторного удара погиб пожарный-спасатель Александр Продан.
"Светлая память Александру и искренние соболезнования семье. Это невосполнимая утрата для всего коллектива системы МВД", — отметил Выговский.
Кроме того, еще двое сотрудников получили ранения, их срочно доставили в больницу.
Обстрел Одесской области
Днем во время повторного обстрела Одесской области ударной волной был поврежден автобус, внутри которого находились 12 детей. К счастью, обошлось без серьезных ранений, у одного ребенка — незначительные ссадины.
В Одессе продолжается фиксация разрушений после ночного обстрела. Жилые дома, отель, гражданская и энергетическая инфраструктура. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе и фиксируют преступления.
Удар по Харькову
Также работы продолжаются в Харькове. В первые минуты после обстрела полицейские и спасатели эвакуировали жителей из поврежденного дома. Среди спасенных — семья с младенцем и мужчина в инвалидном кресле. На данный момент известно о почти 40 пострадавших. На месте работает мобильный сервисный центр МВД, где можно оперативно восстановить документы. Администраторы уже провели десятки консультаций.
Атака на Черниговскую область
Сообщается, что утром российские военные нанесли удар и по Черниговской области. В Семеновской громаде беспилотник попал в район магазина. Полицейские на служебном автомобиле эвакуировали трех раненых в больницу.
Последствия ударов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль