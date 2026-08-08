Удар БпЛА по Пухівці: загинула директорка київського ліцею Галина Кучер, її чоловік та онук. ФОТО

Сьогодні вночі через ворожу атаку загинула директорка ліцею № 124 "Спаський" Галина Кучер, її чоловік та трирічний онук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вечірній Київ".

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Деталі

Як зазначається, у селі Пухівка в Броварському районі п’ять ворожих БпЛА влучили у двоповерховий будинок, де проживала родина. Батьки трирічного хлопчика отримали уламкові поранення та опіки.

15-річного онука пані Галини госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

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Що передувало?

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 3-річний хлопчик, його бабуся і дідусь, батьки поранені, брат - з опіками в реанімації.

Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.

За даними ПС, ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА.

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