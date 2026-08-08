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Удар БпЛА по Пухівці: загинула директорка київського ліцею Галина Кучер, її чоловік та онук. ФОТО
Сьогодні вночі через ворожу атаку загинула директорка ліцею № 124 "Спаський" Галина Кучер, її чоловік та трирічний онук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вечірній Київ".
Деталі
Як зазначається, у селі Пухівка в Броварському районі п’ять ворожих БпЛА влучили у двоповерховий будинок, де проживала родина. Батьки трирічного хлопчика отримали уламкові поранення та опіки.
15-річного онука пані Галини госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав 21-річний сусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.
Що передувало?
- Як повідомлялося, російські війська в ніч на 8 серпня атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 3-річний хлопчик, його бабуся і дідусь, батьки поранені, брат - з опіками в реанімації.
- Окрім того, російська атака на Київ спричинила пожежі у двох районах столиці. Горіли гаражі та підприємство, відомо про чотирьох постраждалих.
- За даними ПС, ворог атакував шістьма балістичними ракетами та 151 дроном, збито 135 БпЛА.
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