Удар БПЛА по Пуховке: погибла директор киевского лицея Галина Кучер, ее муж и внук. ФОТО

Сегодня ночью в результате вражеской атаки погибли директор лицея № 124 "Спасский" Галина Кучер, ее муж и трехлетний внук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Киев".

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Как отмечается, в селе Пуховка в Броварском районе пять вражеских БПЛА попали в двухэтажный дом, где проживала семья. Родители трехлетнего мальчика получили осколочные ранения и ожоги.

15-летний внук Галины госпитализирован в реанимационное отделение. Также пострадал 21-летний сосед, который после попадания пришел на помощь семье.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка, родители ранены, брат — с ожогами в реанимации.

Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.

По данным ПС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбито 135 БПЛА.

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