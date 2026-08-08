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Удар БПЛА по Пуховке: погибла директор киевского лицея Галина Кучер, ее муж и внук. ФОТО
Сегодня ночью в результате вражеской атаки погибли директор лицея № 124 "Спасский" Галина Кучер, ее муж и трехлетний внук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вечерний Киев".
Подробности
Как отмечается, в селе Пуховка в Броварском районе пять вражеских БПЛА попали в двухэтажный дом, где проживала семья. Родители трехлетнего мальчика получили осколочные ранения и ожоги.
15-летний внук Галины госпитализирован в реанимационное отделение. Также пострадал 21-летний сосед, который после попадания пришел на помощь семье.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 августа атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате вражеского удара есть погибшие и раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка, родители ранены, брат — с ожогами в реанимации.
- Кроме того, российская атака на Киев вызвала пожары в двух районах столицы. Горели гаражи и предприятие, известно о четырех пострадавших.
- По данным ПС, враг нанес удар шестью баллистическими ракетами и 151 дроном, сбито 135 БПЛА.
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