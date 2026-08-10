Враг нанес артиллерийский удар по жилому району в Чугуевском районе: 5 погибших. ФОТО

10 августа российские военные совершили массированный артиллерийский обстрел жилого района села Бугаевка Чугуевского района в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.

Есть жертвы и разрушения

В результате вражеской атаки разрушены дома.

Погибли пять человек.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Последствия





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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.