1 623 8
Враг нанес артиллерийский удар по жилому району в Чугуевском районе: 5 погибших. ФОТО
10 августа российские военные совершили массированный артиллерийский обстрел жилого района села Бугаевка Чугуевского района в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.
Есть жертвы и разрушения
В результате вражеской атаки разрушены дома.
Погибли пять человек.
Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Последствия
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль