На Сумщині 8-річний хлопчик приніс додому вибухонебезпечний предмет, той здетонував
14 серпня у Конотопській громаді Сумської області стався вибух вибухонебезпечного предмета, внаслідок якого постраждали 8-річний хлопчик та його мати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС України у Сумській області.
За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, принесла його додому та привела в дію. Після цього стався вибух, унаслідок якого травмувалися хлопчик і його мати.
Дитина знайшла небезпечний предмет
Обставини події наразі встановлюють фахівці.
У ДСНС наголошують, що підозрілі предмети не можна чіпати, піднімати чи переносити. Також заборонено намагатися самостійно розібрати або знешкодити небезпечну знахідку.
"За попередніми даними, 8-річний хлопчик знайшов вибухонебезпечний предмет, приніс його додому та привів у дію. Травмовано матір і дитину", — зазначили рятувальники.
Рятувальники закликали говорити з дітьми
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно відійти на безпечну відстань, попередити інших людей про небезпеку та повідомити екстрені служби.
У ДСНС окремо закликають батьків пояснювати дітям правила мінної безпеки. Незнайомі предмети, знайдені на вулиці, у лісосмузі, полі або поблизу зруйнованих будівель, можуть становити смертельну небезпеку.
"Батьки, обов’язково говоріть із дітьми про мінну безпеку. Незнайомий предмет може бути смертельно небезпечним. Бережіть себе та своїх близьких", — закликали рятувальники.
У разі виявлення небезпечного предмета необхідно негайно повідомити екстрені служби за номерами 101 або 102.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль