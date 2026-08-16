На Сумщині 8-річний хлопчик приніс додому вибухонебезпечний предмет, той здетонував

14 серпня у Конотопській громаді Сумської області стався вибух вибухонебезпечного предмета, внаслідок якого постраждали 8-річний хлопчик та його мати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС України у Сумській області.

За попередніми даними, дитина знайшла небезпечний предмет, принесла його додому та привела в дію. Після цього стався вибух, унаслідок якого травмувалися хлопчик і його мати.

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Дитина знайшла небезпечний предмет

Обставини події наразі встановлюють фахівці.

У ДСНС наголошують, що підозрілі предмети не можна чіпати, піднімати чи переносити. Також заборонено намагатися самостійно розібрати або знешкодити небезпечну знахідку.

"За попередніми даними, 8-річний хлопчик знайшов вибухонебезпечний предмет, приніс його додому та привів у дію. Травмовано матір і дитину", — зазначили рятувальники.

Рятувальники закликали говорити з дітьми

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно відійти на безпечну відстань, попередити інших людей про небезпеку та повідомити екстрені служби.

У ДСНС окремо закликають батьків пояснювати дітям правила мінної безпеки. Незнайомі предмети, знайдені на вулиці, у лісосмузі, полі або поблизу зруйнованих будівель, можуть становити смертельну небезпеку.

"Батьки, обов’язково говоріть із дітьми про мінну безпеку. Незнайомий предмет може бути смертельно небезпечним. Бережіть себе та своїх близьких", — закликали рятувальники.

У разі виявлення небезпечного предмета необхідно негайно повідомити екстрені служби за номерами 101 або 102.

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