Сім’я мирно спала: мама та 9-річний син загинули внаслідок удару РФ по Сумщині. У батька та бабусі - опіки
9-річний Глєб Ковтуненко та його 29-річна мама Ольга загинули внаслідок ранкового удару РФ по селу Степанівка на Сумщині.
Про це повідомили у Буринському міському ліцеї №1, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок ворожого удару по житловому будинку трагічно загинули наш учень, Ковтуненко Глєб, та його мама Ольга, — випускниця нашого ліцею.
Війна забирає найдорожче — життя наших дітей та тих, хто творив майбутнє нашої громади. Ця жахлива трагедія стала важким ударом для всього педагогічного колективу, учнівського загалу та батьківської спільноти", - зазначили там.
Внаслідок ворожої атаки також постраждали ще 4 особи. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні.
Свекор загиблої розповів "Суспільне Суми", що його сина і дружину з опіками везуть до Києва на операцію.
"Сім'я мирно спала. Два удари - чітко по будинку. Після першого удару, як вони пам'ятають, вискочили на вулицю. Другий удар - промазали, влучили по подвір'ю. І третій - вже добили, чітко посередині будинку", - каже друг родини.
Удар по Сумщині 14 серпня
- Російські окупанти атакували Буринську громаду Сумської області двома реактивними безпілотниками. Внаслідок удару загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.
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