437 цивільних загинули протягом липня внаслідок ударів РФ. Київ - один із найбільш постраждалих, - ООН

Щонайменше 437 загинули та понад 2,6 тис. постраждали внаслідок ударів РФ по України в липні 2026 року.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У липні в Україні загинули щонайменше 437 цивільних і 2610 дістали поранення. Це на 30% більше порівняно з попереднім місяцем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року", - зазначили там.

Одним із найбільш постраждалих міст у липні став Київ. У столиці загинули щонайменше 54 цивільних, ще 202 особи дістали поранення.

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"Оскільки російські збройні сили значно збільшили використання балістичних та крилатих ракет. У липні Росія запустила по Україні щонайменше 429 ракет - удвічі більше, ніж у червні. Багато з них влучили по Києву", - розповіли у Місії.

У липні тенденція різко прискорилася. Кількість цивільних жертв у липні була найвищою за один місяць з березня 2022 року, додали там.

Основною причиною жертв стала далекобійна зброя РФ - ракети та безпілотники. 38% усіх постраждалих та вбитих припало саме на неї.

Далі за кількістю постраждалих - авіабомби та удари БпЛА поблизу лінії фронту.

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