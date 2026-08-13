437 гражданских лиц погибли в течение июля в результате ударов РФ. Киев - один из наиболее пострадавших городов, - ООН

По меньшей мере 437 человек погибли и более 2,6 тыс. пострадали в результате ударов РФ по Украине в июле 2026 года.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ), передает Цензор.НЕТ.

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"В июле в Украине погибли не менее 437 гражданских лиц и 2610 получили ранения. Это на 30% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 70% больше по сравнению с июлем 2025 года", — отметили там.

Одним из наиболее пострадавших городов в июле стал Киев. В столице погибли не менее 54 мирных жителей, еще 202 человека получили ранения.

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"Поскольку российские вооруженные силы значительно увеличили использование баллистических и крылатых ракет. В июле Россия запустила по Украине не менее 429 ракет — вдвое больше, чем в июне. Многие из них попали по Киеву", — рассказали в Миссии.

В июле эта тенденция резко усилилась. Число гражданских жертв в июле стало самым высоким за один месяц с марта 2022 года, добавили там.

Основной причиной жертв стало дальнобойное оружие РФ — ракеты и беспилотники. На его долю пришлось 38% всех пострадавших и погибших.

Далее по количеству пострадавших — авиабомбы и удары БПЛА вблизи линии фронта.

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