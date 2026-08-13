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Новости Обстрелы Донетчины
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В Славянске РФ атаковала рынок дроном "Молния-2": три женщины ранены

Удар по рынку в Славянске

Утром 13 августа российские оккупанты направили БПЛА "Молния" на городской рынок в Славянске Донецкой области. В результате удара три женщины получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

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"Двоих из них готовят к транспортировке в клинику г. Днепр", - говорится в сообщении.

Примерно в то же время в результате вражеского удара был разрушен один из мостов через реку Казенный Торец.

Удар по рынку в Славянске

Обстрелы города за сутки 

В течение прошедших суток российские войска атаковали город беспилотниками "Молния-2" и FPV-дронами.

В результате обстрелов повреждены частное керамическое предприятие, жилые дома и автомобили.

В результате российских атак ранения получили два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

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обстрел (34836) Донецкая область (13009) Краматорский район (1411) Славянск (2855)
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