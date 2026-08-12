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Славянская ТЭС понесла критические разрушения: из семи труб уцелели лишь три

На Славянской ТЭС из семи труб уцелели лишь три

Славянская теплоэлектростанция в Донецкой области подверглась серьезным разрушениям - из семи труб на предприятии уцелели лишь три. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный Telegram-канал "Николаевка – Славянск Online".

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По его данным, сейчас на территории Славянской ТЭС остаются две трубы высотой 100 метров и одна 160-метровая.

"Фактически Славянская ТЭС находится в состоянии разрушенной электростанции. Повреждения достигли критического уровня", - говорится в сообщении.

В то же время администрация региона официально не подтверждала ни информацию о количестве уцелевших труб, ни оценку текущего состояния электростанции.

Славянская ТЭС расположена в Николаевке Донецкой области. В начале апреля 2026 года станция прекратила работу из-за обострения ситуации с безопасностью и российских обстрелов.

На тот момент она оставалась последней теплоэлектростанцией в Донецкой области, работавшей на подконтрольной Украине территории. Решение об остановке энергоблока приняло руководство ПАО "Донбассэнерго".

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Автор: 

повреждение (201) ТЭС (320) Донецкая область (13004) Краматорский район (1408) Славянск (2854)
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Топ комментарии
+7
да ні, ну це ж негешетно - краще виділити мільярд чи два а потім списати , що розбомбили.
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12.08.2026 10:47 Ответить
+5
Україну стирають з мапи світу. А зебіл тільки радить всім триматись
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12.08.2026 11:00 Ответить
+3
Слов'янська ТЕЦ, об'єкт для тренувань кацапів, потрібно вивезти з неї все обладнання, що можна демонтувати, до поки воно все не знищене кацапами.
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12.08.2026 10:40 Ответить

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