Славянская ТЭС понесла критические разрушения: из семи труб уцелели лишь три

Славянская теплоэлектростанция в Донецкой области подверглась серьезным разрушениям - из семи труб на предприятии уцелели лишь три. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местный Telegram-канал "Николаевка – Славянск Online".

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По его данным, сейчас на территории Славянской ТЭС остаются две трубы высотой 100 метров и одна 160-метровая.

"Фактически Славянская ТЭС находится в состоянии разрушенной электростанции. Повреждения достигли критического уровня", - говорится в сообщении.

В то же время администрация региона официально не подтверждала ни информацию о количестве уцелевших труб, ни оценку текущего состояния электростанции.

Славянская ТЭС расположена в Николаевке Донецкой области. В начале апреля 2026 года станция прекратила работу из-за обострения ситуации с безопасностью и российских обстрелов.

На тот момент она оставалась последней теплоэлектростанцией в Донецкой области, работавшей на подконтрольной Украине территории. Решение об остановке энергоблока приняло руководство ПАО "Донбассэнерго".

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