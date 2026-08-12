Слов’янська ТЕС зазнала критичних руйнувань: із семи труб могли вціліти лише три

Слов’янська теплоелектростанція на Донеччині зазнала критичних руйнувань – із семи труб на підприємстві могли вціліти лише три. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише місцевий Telegram-канал "Миколаївка – Слов’янськ Online".

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За його даними, зараз на території Слов’янської ТЕС залишаються дві труби заввишки 100 метрів та одна 160-метрова.

"Фактично Слов’янська ТЕС на рівні знищеної електростанції. Пошкодження критичного рівня", – йдеться у повідомленні.

Водночас адміністрація регіону офіційно не підтверджувала ані інформацію про кількість уцілілих труб, ані оцінку нинішнього стану електростанції.

Слов’янська ТЕС розташована у Миколаївці Донецької області. На початку квітня 2026 року станція припинила роботу через загострення безпекової ситуації та російські обстріли.

На той момент вона залишалася останньою теплоелектростанцією на Донеччині, яка працювала на підконтрольній Україні території. Рішення про зупинення енергоблоку ухвалило керівництво ПАТ "Донбасенерго".

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