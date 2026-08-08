В Україні фактично не залишилося жодної цілої ТЕС після атак РФ, - Зеленський

В Україні фактично не залишилося жодної теплової електростанції, яка не зазнала пошкоджень унаслідок російських атак. Через масштабні руйнування енергетичної інфраструктури країна входить у новий опалювальний сезон у надзвичайно складних умовах.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Белграді, інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський наголосив на критичних наслідках російських атак по українській енергетичній інфраструктурі.

"В Україні фактично не залишилося жодної цілої теплової електростанції", - заявив глава держави.

За його словами, саме масштабні руйнування енергетичних об'єктів створюють додаткові труднощі під час підготовки України до зими.

"Через російські удари Україна входить у чергову зиму в надзвичайно складних умовах", - зазначив президент.

Водночас Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над посиленням енергетичної співпраці.

Україна посилює енергетичну співпрацю із Сербією

Зеленський також повідомив про плани поглибити співпрацю із Сербією в енергетичній сфері.

Крім того, президент закликав пришвидшити переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Сербією.

Глава держави наголосив, що Україна прагне завершення війни та продовжує працювати з партнерами задля досягнення справедливого результату.

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