В Украине фактически не осталось ни одной целой ТЭС после атак РФ, - Зеленский

В Украине фактически не осталось ни одной тепловой электростанции, которая не пострадала бы в результате российских атак. Из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры страна вступает в новый отопительный сезон в чрезвычайно сложных условиях.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями СМИ в Белграде, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский подчеркнул критические последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"В Украине фактически не осталось ни одной целой тепловой электростанции", — заявил глава государства.

По его словам, именно масштабные разрушения энергетических объектов создают дополнительные трудности при подготовке Украины к зиме.

"Из-за российских ударов Украина вступает в очередную зиму в чрезвычайно сложных условиях", — отметил президент.

В то же время Украина продолжает работать с международными партнерами над укреплением сотрудничества в энергетической сфере.

Украина укрепляет энергетическое сотрудничество с Сербией

Зеленский также сообщил о планах углубить сотрудничество с Сербией в энергетической сфере.

Кроме того, президент призвал ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Сербией.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны и продолжает работать с партнерами для достижения справедливого результата.

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