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Новости Отопительный сезон
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В Украине фактически не осталось ни одной целой ТЭС после атак РФ, - Зеленский

Атаки РФ разрушили украинские ТЭС: заявление Зеленского

В Украине фактически не осталось ни одной тепловой электростанции, которая не пострадала бы в результате российских атак. Из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры страна вступает в новый отопительный сезон в чрезвычайно сложных условиях.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями СМИ в Белграде, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский подчеркнул критические последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"В Украине фактически не осталось ни одной целой тепловой электростанции", — заявил глава государства.

По его словам, именно масштабные разрушения энергетических объектов создают дополнительные трудности при подготовке Украины к зиме.

"Из-за российских ударов Украина вступает в очередную зиму в чрезвычайно сложных условиях", — отметил президент.

В то же время Украина продолжает работать с международными партнерами над укреплением сотрудничества в энергетической сфере.

Украина укрепляет энергетическое сотрудничество с Сербией

Зеленский также сообщил о планах углубить сотрудничество с Сербией в энергетической сфере.

Кроме того, президент призвал ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Сербией.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны и продолжает работать с партнерами для достижения справедливого результата.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25464) ТЭС (319) ТЭЦ (181)
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Топ комментарии
+13
зєлупа успішно виконує вказівки з крємля та доповідає про виконану роботу.
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08.08.2026 14:45 Ответить
+13
Якщо народ-дебіл, то це закономірні наслідки.
В 2010 дати Ющенкові 6% після 5 років золотих часів?
А в 2019 під час війни обрати малороса?
Самі винні.
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08.08.2026 14:48 Ответить
+11
Ну нормально помарафонив, стратегічно, відповідально, прогнозовано
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08.08.2026 14:43 Ответить

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