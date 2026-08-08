В Украине фактически не осталось ни одной целой ТЭС после атак РФ, - Зеленский
В Украине фактически не осталось ни одной тепловой электростанции, которая не пострадала бы в результате российских атак. Из-за масштабных разрушений энергетической инфраструктуры страна вступает в новый отопительный сезон в чрезвычайно сложных условиях.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями СМИ в Белграде, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул критические последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
"В Украине фактически не осталось ни одной целой тепловой электростанции", — заявил глава государства.
По его словам, именно масштабные разрушения энергетических объектов создают дополнительные трудности при подготовке Украины к зиме.
"Из-за российских ударов Украина вступает в очередную зиму в чрезвычайно сложных условиях", — отметил президент.
В то же время Украина продолжает работать с международными партнерами над укреплением сотрудничества в энергетической сфере.
Украина укрепляет энергетическое сотрудничество с Сербией
Зеленский также сообщил о планах углубить сотрудничество с Сербией в энергетической сфере.
Кроме того, президент призвал ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Сербией.
Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны и продолжает работать с партнерами для достижения справедливого результата.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 2010 дати Ющенкові 6% після 5 років золотих часів?
А в 2019 під час війни обрати малороса?
Самі винні.