СНБО утвердил План устойчивости Киева, его реализация уже началась, — Клименко

Сегодня, 5 августа, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил План обеспечения устойчивости Киева. Его реализация уже началась.

Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Утверждение плана для столицы

По его словам, во время заседания СНБО под председательством президента Владимира Зеленского рассмотрели ход выполнения комплексных планов устойчивости отдельных регионов и городов.

Он отметил, что прошедшая зима стала для Украины одним из самых сложных испытаний, при этом заявив, что полученный опыт должен быть использован для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

"Именно поэтому в марте этого года СНБО одобрил комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов. Сегодня проанализировали ход их реализации и определили первоочередные шаги, которые должны усилить готовность государства к новым вызовам... Также члены СНБО утвердили План устойчивости города Киева, реализация которого уже началась", — сообщил Клименко.

По его словам, на фоне постоянных ударов РФ по энергетической и критической инфраструктуре "наша задача — быть готовыми к любому сценарию".

"Прежде всего речь идет о бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. Каждый ответственный руководитель должен обеспечить выполнение утвержденных планов устойчивости и нести личную ответственность за результат", — заявил секретарь СНБО.

Читайте также: План устойчивости Киева был представлен СНБО еще 10 марта, но реакции со стороны центральной власти до сих пор практически нет, — Гончаренко

ПВО и укрытия в приоритете

Также чиновник рассказал, что во время заседания СНБО президент отдельно акцентировал внимание на системе защиты объектов критической инфраструктуры и укреплении потенциала ПВО.

"Безусловный приоритет — развитие сети укрытий. Есть определенные наработки, в частности при участии международных партнеров, однако темпы этой работы нужно ускорить. У людей должны быть безопасные места для укрытия во время обстрелов", — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что "время, оставшееся до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно".

"От этого зависит устойчивость государства, бесперебойная работа критически важной инфраструктуры и, самое главное, безопасность наших людей", — сказал секретарь СНБО.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициирует заседание СНБО по реализации плана устойчивости

Читайте также: Стоимость плана устойчивости для Киева в рамках подготовки к зиме сократили почти вдвое, – Кличко