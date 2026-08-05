РНБО затвердила План стійкості Києва, реалізація вже розпочалася,- Клименко

Сьогодні, 5 серпня, Рада національної безпеки і оборони України затвердила План стійкості Києва. Його реалізація вже розпочалася.

Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Затвердження плану для столиці

За його словами, під час засідання РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів і міст.

Він зазначив, що минула зима стала для України одним із найскладніших випробувань, водночас заявивши, що отриманий досвід має бути використано для підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.

"Саме тому у березні цього року РНБО схвалила комплексні плани стійкості регіонів і окремих міст. Сьогодні проаналізували стан їх реалізації та визначили першочергові кроки, які мають посилити готовність держави до нових викликів... Також члени РНБО затвердили План стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася", - повідомив Клименко.

За його словами, на тлі постійних ударів РФ по енергетичній та критичній інфраструктурі "наше завдання - бути готовими до будь-якого сценарію".

"Насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Кожен відповідальний керівник має забезпечити виконання затверджених планів стійкості та нести персональну відповідальність за результат", - заявив секретар РНБО.

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ППО та укриття в пріоритеті

Також посадовець розповів, що під час засідання РНБО президент окремо акцентував увагу на системі захисту об’єктів критичної інфраструктури та посиленню спроможностей ППО.

"Безумовний пріоритет - розвиток мережі укриттів. Є певні напрацювання, зокрема за участі міжнародних партнерів, однак темпи цієї роботи потрібно прискорити. Люди мають мати безпечні місця для укриття під час обстрілів", - наголосив Клименко.

Він додав, що "час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно".

"Від цього залежить стійкість держави, безперебійна робота критичної інфраструктури і, найголовніше, безпека наших людей", - сказав секретар РНБО.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціює засідання РНБО з реалізації плану стійкості

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