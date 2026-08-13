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Новини Обстріли Донеччини
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У Слов’янську РФ атакувала ринок дроном "Молнія-2": три жінки поранені

Удар по ринку у Слов’янську

Вранці 13 серпня російські окупанти скерували БпЛА "Молнія" на міський ринок у Слов'янську на Донеччині. Внаслідок удару три жінки дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

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"Двох з них готують до перевезення у клініку м. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Приблизно у той же час ворожим ударом зруйновано один з мостів через річку Казенний Торець.

Удар по ринку у Слов’янську

Обстріли міста за добу 

Протягом минулої доби російські війська атакували місто безпілотниками "Молнія-2" та FPV-дронами.

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватне керамічне підприємство, житлові будинки та автомобілі.

Через російські атаки поранення дістали двоє людей. Їм надали необхідну медичну допомогу.

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Автор: 

обстріл (36138) Донецька область (11647) Краматорський район (1422) Слов’янськ (870)
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