У Слов’янську РФ атакувала ринок дроном "Молнія-2": три жінки поранені

Вранці 13 серпня російські окупанти скерували БпЛА "Молнія" на міський ринок у Слов'янську на Донеччині. Внаслідок удару три жінки дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

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"Двох з них готують до перевезення у клініку м. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Приблизно у той же час ворожим ударом зруйновано один з мостів через річку Казенний Торець.

Обстріли міста за добу

Протягом минулої доби російські війська атакували місто безпілотниками "Молнія-2" та FPV-дронами.

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватне керамічне підприємство, житлові будинки та автомобілі.

Через російські атаки поранення дістали двоє людей. Їм надали необхідну медичну допомогу.

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