У Слов’янську РФ атакувала ринок дроном "Молнія-2": три жінки поранені
Вранці 13 серпня російські окупанти скерували БпЛА "Молнія" на міський ринок у Слов'янську на Донеччині. Внаслідок удару три жінки дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
"Двох з них готують до перевезення у клініку м. Дніпро", - йдеться в повідомленні.
Приблизно у той же час ворожим ударом зруйновано один з мостів через річку Казенний Торець.
Обстріли міста за добу
Протягом минулої доби російські війська атакували місто безпілотниками "Молнія-2" та FPV-дронами.
Внаслідок обстрілів пошкоджено приватне керамічне підприємство, житлові будинки та автомобілі.
Через російські атаки поранення дістали двоє людей. Їм надали необхідну медичну допомогу.
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